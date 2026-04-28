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50萬稅金變2萬！當「股市包租公」爽賺利息還能合法省稅金…懶錢包解析雙向借券

聯合新聞網／ 懶錢包 Lazy Wallet
「雙向借券」不僅能讓投資人靠閒置股票賺取利息，若借券人在除權息前賣出，出借人收到的權益補償更可合法免繳所得稅與二代健保，成為許多高資產大戶青睞的節稅秘技。記者林俊良／攝影
「雙向借券」不僅能讓投資人靠閒置股票賺取利息，若借券人在除權息前賣出，出借人收到的權益補償更可合法免繳所得稅與二代健保，成為許多高資產大戶青睞的節稅秘技。記者林俊良／攝影

理財頻道「懶錢包 Lazy Wallet」近期發布影片，探討如何利用「雙向借券」制度活化閒置股票

影片中不僅介紹了借券的基本概念與操作方式，更揭露了高資產族群利用該機制合法節省高額股利所得稅的「隱藏版節稅秘技」。

閒置股票也能賺錢 雙向借券機制解析

「雙向借券」是證交所於2016年推出的制度，讓一般散戶投資人也能將手中閒置或長期持有的上市櫃股票或ETF，借給有放空、避險或套利需求的投資人，並從中賺取利息收入。

整個過程由券商負責媒合與擔保，概念如同「股市包租公」。

投資人只要擁有台股證券戶滿三個月並簽署相關契約，即可在交易時段提出申請。出借的年利率可由投資人於0.01%至16%之間自行設定，通常費率越低越容易借出。

影片中舉例，若投資人持有價值300萬元的ETF，以4%利率成功借出一年，預估可帶來約12萬元的毛利息收入。

不過，券商會從中抽取20%至30%的手續費，若單筆收入超過2萬元，還需預扣10%所得稅。

出借股票的風險與權益

節目中特別提醒，股票出借期間最長可達18個月（含兩次展延），且出借期間無法參與股東會領取紀念品。

若遇突發利空，投資人雖可隨時申請召回股票，但各家券商召回需時數個工作天，可能存在無法即時賣出的流動性風險。

因此，建議以長期持有的標的為主要出借對象。

至於投資人最關心的配股配息問題，影片說明出借人的權益不受影響，借券人會透過「權益補償」的方式將股利股息返還。

高資產族群的合法節稅秘招

影片的核心亮點在於借券制度帶來的「節稅效應」。

根據稅法規定，出借股票的稅務認定會因借券人的操作而有三種不同情境。

若借券人在除權息基準日「前」將股票賣出，出借人收到的權益補償將被歸類為「證券交易所得」。

由於目前台灣停徵證所稅，該筆收入不僅完全免徵所得稅，也免繳2.11%的二代健保補充保費

節目提到，網路流傳有財力雄厚的大戶，原本領取500萬元股利需繳納高達50萬元的所得稅，成功透過此招將稅額降至2萬元。對於綜合所得稅率在12%以上的中高收入族群而言，這是一項極具吸引力的節稅管道。

許多大戶甚至會刻意將出借利率設為最低的0.01%，以增加股票在除權息前被借出並賣出的機率。

不過，影片也強調，此節稅法能否成功取決於借券人的操作，並無絕對保證。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

借券 股票 二代健保補充保費

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