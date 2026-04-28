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台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友最近發現父親長期操作股票，累計虧損高達670萬元，讓她相當震驚。台股示意圖。 聯合報系資料照
一名女網友最近發現父親長期操作股票，累計虧損高達670萬元，讓她相當震驚。台股示意圖。 聯合報系資料照

股票5年賠掉670萬，還有機會補回來嗎？一名女網友分享，原以為家中經濟穩定，直到最近關心父親財務狀況，才驚覺對方長期操作股票與當沖，累計已實現損益高達670萬元，讓她相當震驚。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「爸爸沒說，偷看已實現損益才發現-670萬」為題，指出父親55歲，平時對家人出手大方，也持續工作賺錢，因此她從未擔心過財務問題。直到近期打算安排出國旅遊，開始檢視父親的投資狀況，才發現他近5年虧損金額高達670萬。

這名女網友坦言，雖然父親仍有保險與其他資產作為支撐，但面對如此高額虧損仍感到不安，也好奇是否能透過穩健投資方式，例如布局0050這類ETF，慢慢把虧損補回來？

貼文一出後，不少網友都表示不用太擔心，「貧窮限制想像，5年賠670萬還不影響生活，年薪至少也200萬吧，應該只是賠閒錢而已」、「能賠670萬也不是普通人，搞不好損益才-10%」、「能賠這麼多錢還在股市，代表他還有錢可以玩，應該不用太擔心吧」、「買了啥股票可以-670萬也不簡單啊」、「爸爸每天看一下就有上班的動力了」。

不過，也有部分網友給出實用建議，「不要當沖！不要當沖！不要當沖！」、「叫你爸不要玩當沖了，現在止損賣掉去買指數，然後刪掉app」、「先戒掉當沖吧…55歲還有10年就退休了」、「當沖前面都贏，只要不停手，很容易後面一次就掰掰」、「不會玩當沖，就不要玩當沖」。

台股站上4萬點，台積電同步飆高，也讓不少投資人開始面臨「該不該獲利了結」的難題。本站曾報導，一名網友分享，自己持有0050、台積電與輝達，整體未實現獲利已接近一年底薪，讓他開始猶豫是否該把紙上富貴落袋為安，還是繼續讓錢滾錢？

對此，不少網友建議「不缺錢就放著吧」、「這些好股票有在賣的嗎」、「你買的都是能放的，又不是景氣循環股」、「0050有什麼好賣的」、「不缺錢都不用賣吧」。

不過，也有部分網友認為可以先賣一半，「會怕就賣啊，不然就賣一點不要全賣也行」、「賣一半」、「自己安心最重要」、「賣一半，治各種症狀」、「想賣就賣，怕賣飛就賣一半」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 當沖 停損

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