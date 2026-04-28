不怕崩盤？年輕人「All in台積電、ETF」 鄉民笑：會怕的回家定存

台股近期氣勢如虹，昨（27）日盤中一度衝破4萬點大關，權王台積電也同步走強，股價一度觸及與股號相同的2330元歷史新高，市場投資熱度明顯升溫，民眾茶餘飯後話題幾乎離不開股市表現。

網友日前在PTT八卦板以「現在的年輕人都不怕崩盤？」為題發文，點出近年90後、00後投資行為的轉變。他觀察，不少年輕人只要有資金便選擇「All in」股市，甚至不特別研究個股，直接買進台積電或ETF，認為長期持有幾乎「穩賺不賠」，質疑是否缺乏風險意識。

貼文曝光後，引發網友熱議。有網友直言，「這年頭鄉民連國安基金是什麼都不知道？」也有人認為ETF分散風險，「能崩到哪裡去」。另有留言指出，「等你都開始樂觀了才需要緊張」，提醒市場過熱時反而要提高警覺。

不過，也有不少人持相對樂觀看法，認為「不怕賠錢，怕沒跟上賺錢」，並直言年輕人因為「沒包袱」，承受風險能力較高；甚至有人戲稱「台股只會漲不會跌，會怕的回家定存」。另有投資人強調，只要不開槓桿、不融資，長期投資其實無須過度擔憂短期波動。

部分網友則從基本面分析，認為企業獲利強勁才是股市上漲主因，「不是年輕人不怕崩，是企業真的在賺錢」。也有人點名台積電在全球半導體產業中的關鍵地位，認為在AI等趨勢加持下，其競爭優勢短期難以被取代。

此外，也有理性聲音提醒風險控管，指出「不要借錢壓身家就好」，並分析即便市場出現修正，受衝擊最大的未必是年輕族群，「因為年輕人本金較少，還有未來收入可彌補損失」，反而中高齡投資人承受的壓力可能更大。

統計台股昨天創五大紀錄，包括加權指數盤中40,194點、收盤39,616點；上市市值129.18兆元、上市櫃合計市值139.43兆元；台積電股價盤中2,330元、收2,265元、市值58.73兆元；電子指數盤中2,603.45點、收2,557.69點；以及台指期盤中40,458點、收盤39,888點，都是歷史新高紀錄。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。