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台股4萬點獲利近一年底薪！他猶豫想賣0050與台積電…網搖頭：好股票有在賣的嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
台股衝上4萬點讓網友手中的0050、台積電與輝達獲利近一年底薪，猶豫是否該獲利了結引發熱議，鄉民多建議好標的不缺錢就續抱。中央社
台股衝上4萬點讓網友手中的0050、台積電與輝達獲利近一年底薪，猶豫是否該獲利了結引發熱議，鄉民多建議好標的不缺錢就續抱。中央社

台股站上4萬點，台積電同步飆高，也讓不少投資人開始面臨「該不該獲利了結」的難題。有網友在PTT股版貼出庫存，持有元大台灣50（0050）、台積電（2330）與輝達，整體未實現獲利已接近一年底薪，讓他開始猶豫是否該把紙上富貴落袋為安。

原PO表示，雖然這樣的損益對股版上千萬、上億資產的網友來說或許不算什麼，但對自己而言已經是不小金額。加上近期聽到同事有人開始賣股、把錢放入口袋觀望，讓他更煩惱到底該繼續讓錢滾錢，還是先賣出，之後再找機會買回。

支持續抱的網友認為，原PO手上的標的並非短線題材股，0050、台積電、輝達都屬於可長期持有的核心標的，因此不缺錢就不必急著賣。有網友說「不缺錢就放著吧」、「這些好股票有在賣的嗎…..」、「你買的都是能放的，又不是景氣循環股」、「0050有什麼好賣的」、「你買的東西 不缺錢都不用賣吧」。

不過，也有不少人認為，既然已經會焦慮，就代表部位影響情緒，與其整天擔心，不如先賣一部分或賣一半，至少讓自己睡得著。留言包括「會怕就賣R 不然就賣一點不要全賣也行」、「會怕就先賣一點」、「賣一半」、「自己安心最重要」、「賣一半 治各種症狀」、「想賣就賣 怕賣飛就賣一半」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 2330台積電

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