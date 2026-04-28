台積電（2330）條款解封千億資金進場？戳破3大盲點：錢根本還沒進來

台積電條款解封

千億資金真的要進場了嗎？

這幾天股市最沸沸揚揚的消息，莫過於金管會宣布：「放寬國內股票型基金、主動式ETF投資單一公司股票上限至25%」。

過去這些主動式基金／ETF，買單一股票（例如台積電）最多隻能買到總資產的10%；現在天花板拉高到25%了！

市場解讀這將為台積電注入「千億資金」，也帶動台股連續幾天的「拉積盤」行情。

但在一片樂觀之餘，有幾個觀察點提醒大家：

1.「法令放寬」不等於「立即進場」

申請「修約」需要時間，錢還沒進來

法令放寬是真的，但並不代表馬上就能進場加碼。既有的台股主動基金與ETF必須向證期局申請「信託契約修約」才能生效。這流程不是一兩天就能搞定的，換句話說，傳說中的千億資金根本還沒開始湧入！

2.並非所有基金都會「配合演出」

規模不等於買盤，別算錯了

並不一定每一間投信業者都會幫旗下的每一檔主動式台股基金或ETF申請修約。如果用「既有台股主動式基金總規模」來推算資金流入，數據恐怕會有很大的誤差。

3.主動式 ETF 早已領先起跑

其實，近期幾檔熱門的主動式 ETF，像是主動野村台灣50（00985A）、主動復華未來50（00991A），以及剛募集的統一台股升級50（00403A），在募集時就已經申請了「最大單一持股上限30％」的特許，甚至比這次開放的25％還要高！

別被標題黨帶風向

這波政策確實讓主動式基金擁有了「更強的武器」來對抗大盤，長期對提升台股流動性有正面幫助。但投資最忌諱「看影就生子」，目前的行情更多是心理預期帶動，而非實際資金進場。操作上建議保持冷靜，別被聳動的標題沖昏頭！

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