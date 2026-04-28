台股全零股制度掀論戰！投資人吵翻：接軌國際還是徒增成本？

台股是否應全面改為「全零股交易制度」近期再度引發熱議。一名網友在PTT發文表示，既然政府喊出「亞洲那斯達克」願景，交易制度理應比照美股全面零股化，質疑現行整張與零股分開交易制度的必要性，並認為投資人擔心「下錯單」的說法並不合理。

原PO指出，市場常以港股、日股仍採「一手制度」反對改革，但若目標是接軌美股市場，就應朝全面零股交易靠攏。他認為，現行系統已有試算金額機制，投資人下單前本就能確認總額，不應過度放大操作錯誤風險。此外，他也質疑零股目前無法當沖、交易機制不完整，反而才是制度問題。

討論中，多數網友將焦點轉向更核心的制度問題，如T+2交割制度。部分人認為，台股允許「先買後籌錢」的交易模式，甚至出現違約交割，才是真正需要改革之處；也有人指出，美股採資金先到位制度，反而較不易產生風險。

然而反對聲浪同樣強烈。不少投資人認為，全零股制度對市場實質幫助有限，僅是為了小額投資人節省價差，卻可能需要投入龐大系統成本，對券商與市場效率未必有利。也有人直言，「多按三個0」對當沖族而言反而影響速度，甚至認為現行制度已能兼顧需求，沒有必要大幅更動。

此外，市場也出現「公平性」與「效率」的爭論。有支持者認為，全零股有助降低投資門檻，讓資金有限的投資人也能參與高價股，提升市場普及度；但反對者則強調，交易制度應以穩定與效率為優先，不應為少數需求大幅調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。