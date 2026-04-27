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台股4萬點爆「質押收傘」潮？券商額度滿拉高利率…網怕爆：大場面要來了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股衝上4萬點之際多家券商傳出質押額度緊縮與調漲利率，引發網友熱議究竟是市場需求過熱導致額度用罄，還是即將迎來下殺大崩盤的危險收傘訊號。中央社
台股衝上4萬點之際多家券商傳出質押額度緊縮與調漲利率，引發網友熱議究竟是市場需求過熱導致額度用罄，還是即將迎來下殺大崩盤的危險收傘訊號。中央社

台股衝上4萬點之際，資金槓桿也同步升溫。有網友發現，近期多家券商質押額度緊縮、甚至暫停申請，利率也悄悄上調，引發市場熱議「是不是開始收傘了」。

原PO表示，原本習慣使用國泰證券與元大證金進行質押操作，但近期查看發現，國泰已暫停，元大證金利率也從約2.53%上調。另有網友提到中信等券商也出現類似情況，讓他好奇是否因市場熱度過高，導致資金面開始收緊。

部分網友認為只是需求爆量導致額度用罄，「借錢的人太多 額度沒了」、「都有設水位上限啦 跟房地產一樣」、「市場需求大，而券商部位滿，就會調高利息進行風控」、「元大證金可以借 只是利率高一點」、「漲價總比借不到好」。也有人認為資金仍充沛，「證券發CP很好賣 不會沒錢借」。

但另一派則認為這是風險訊號，「很多官股早早就沒錢借了」、「大家都借滿了 那是不是該殺了」、「全面樂觀= =丸」、「代表已經沒有動能繼續推升了 接下來就是大崩盤」、「這價位就靠借錢撐起來的 真的要崩」、「只要一波下殺 會有大場面嗎」。也有人回顧過往經驗，「24年也是這樣…券商開始拉高利率跟收傘 之後就崩了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 券商 台股

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