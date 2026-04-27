巴逆逆買進台積電（2330）！國運對決大黑K女神…網：終於有甜甜價能上車

台股今日正式寫下歷史新頁，加權指數成功衝破40,000點大關，其中護國神山台積電（2330）更飆出2330元天價，完美締造股價與股票代號神同步的奇蹟時刻。不過就在全市場沉浸在破關喜悅之際，股海最讓人聞風喪膽的東方神秘力量也宣告正式參戰，讓不少股民嚇得直呼快逃。

向來被網友視為反指標明燈的網紅巴逆逆，稍早在社群平台貼出一張委託單截圖，大方秀出自己成功買進台積電；她興奮表示為了紀念股價來到2330元的這一刻，決定進場跟著台積共創奇蹟，更不忘自嘲直言知道買台積電沒什麼話題性，甚至她直言，今天要收綠K都很困難？

貼文曝光後瞬間引爆社群朝聖熱潮，大批網友湧入留言區哀嚎，紛紛直呼強大的避雷針與利空訊號來了。許多粉絲發揮創意狂刷各種爆笑新梗，有人將這場戲稱為「科學的盡頭是玄學」、「國運vs大黑K女神」，更有人打趣形容這是黃金矛盾大對決，要看究竟是堅挺大神山厲害，還是碰到就會軟的8ZZ更勝一籌，甚至笑稱連台積電都要被鋁繩掰彎了。

也有一派空手或想加碼的投資人把巴逆逆當成救世主，不少網友留言大讚她是「除了媽祖之外唯一讓我有信仰的女人」，紛紛逆向感謝女神發功，直呼終於有機會看到回檔的甜甜價可以撿便宜上車，甚至有人開玩笑勸她如果真的愛台灣，應該要趕快賣掉台積電去買對手英特爾才對。

充滿娛樂性的玄學與科學大戰，意外為緊繃的高檔盤勢增添不少歡樂氣氛；其實從盤面來看，雖然台積電一枝獨秀帶領大盤衝鋒，但也引發網友感嘆「台積吃飽大家跌倒」的資金排擠效應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。