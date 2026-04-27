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相信魏哲家明年買新家！台積電（2330）帶頭衝上4萬大關…鄉民嗨看台股上看5萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電帶領大盤狂飆逾千點見證4萬點歷史，網友嗨喊「相信魏哲家明年買新家」，在多頭氣氛下甚至樂觀上看5萬點。（歐新社）
台積電帶領大盤狂飆逾千點見證4萬點歷史，網友嗨喊「相信魏哲家明年買新家」，在多頭氣氛下甚至樂觀上看5萬點。（歐新社）

台股4萬點真的來了！27日開盤氣勢強勁，在台積電（2330）跳空大漲帶動下，大盤一度強漲逾千點，正式站上4萬點大關，也讓股板瞬間洗版「見證歷史」。

據原文，台股27日開盤後大漲，台積電跳空上漲110元，漲幅逾半根漲停板，帶動大盤強漲超過千點，漲幅達2.85%。原PO也在心得中直呼「永遠效忠台積電」，並以台積電2027年EPS預估120至130元推算，認為合理價格可看2400元，在多頭氣氛下甚至上看3000元，進一步帶出台股上看5萬點的想像。

不少網友直接把這天視為歷史時刻，留言洗滿台積電信仰與留名潮，像是「2330真的2330了」、「歷史留留留」、「見證歷史的一刻」、「永遠忠誠」、「我積威武！」、「台積電從來都不是飆股，如果可以成為飆股，這才會嚇死人好嗎。」、「相信魏哲家 年底就成家」、「沒買GG 人生GG」。也有人喊出台股後市想像，「年底挑戰五萬點」、「台股上看5萬點」、「相信魏哲家 明年買新家」。

不過，盤面並非全面開花，也有網友提醒這更像是台積電一檔撐盤，「拉積盤」、「傳產倒一片嘻嘻」、「只有我的股票都沒漲嗎」、「靠台積守四萬了 其他股不要拖累」、「這個盤你沒台積電只能坐馬自達」、「排擠了台積以外的股票，跌的也不少….」、「1500家下跌」、「OTC越跌越多是三小，崩盤喔」。這派觀點認為，指數雖然漂亮，但個股感受未必同步。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台股 魏哲家

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