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券商系統又出包？群益APP早盤爆當機災情網…看傻：防賣飛機制啟動

聯合新聞網／ 綜合報導
27日早盤群益證券App驚傳當機災情，導致大批股民無法下單甚至程式閃退，引發社群怒轟系統不穩，也有網友苦笑稱是券商內建防FOMO機制在幫忙守護錢包。中央社
27日早盤群益證券App驚傳當機災情，導致大批股民無法下單甚至程式閃退，引發社群怒轟系統不穩，也有網友苦笑稱是券商內建防FOMO機制在幫忙守護錢包。中央社

繼先前券商系統問題頻傳後，27日早盤再傳出群益證券APP疑似當機，多名投資人反映無法正常操作，甚至出現下單失敗、程式崩潰情況，引發股民熱議。

有網友在PTT發文表示，早盤聽朋友提到群益App出現異常，股票交易會跳出錯誤訊息，但期貨似乎不受影響，懷疑系統全面當機，詢問是否有人也遇到相同狀況。

從留言回報來看，不少用戶同步遇到問題，包括無法下單、庫存顯示異常，甚至出現程式閃退情況，影響交易進行。

部分網友反而用輕鬆語氣看待，「守護你的錢包」、「系統告訴我們現在不要追高qq」、「守衛又多一家」、「守護你的錢，往上往下不好說」、「群益內建防FOMO還是防賣飛」，認為某種程度反而避免追高殺低。

但更多投資人表達不滿，「壞了+1」、「程式下單全失敗 程式還崩潰= =」、「他媽的庫存賣不掉」、「垃圾app」、「台灣券商一群不知長進守舊」，質疑系統穩定性與券商技術能力，也有人擔憂「這能怎麼辦啊？ 能求償嗎......」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 券商

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