全球股市過熱？英格蘭銀行高層警告修正難以避免…網反笑：還有人看空就安心了

全球股市持續站在高檔之際，監管機構開始釋出警訊。英格蘭銀行高層直言，市場風險尚未完全反映在資產價格中，未來「某個時間點」出現修正幾乎難以避免，引發市場關注。

英格蘭銀行負責金融穩定的副總裁布莉登接受《BBC》專訪時表示，目前資產價格處於歷史高點，但背後潛藏的總體經濟風險仍未完全反映。她指出，「存在許多風險，資產價格卻處於歷史高點。我們預計在某個時間點會出現調整。」

布莉登進一步說明，真正令人擔憂的是多重風險同時爆發的可能性，包括重大總體經濟衝擊、私人信貸信心動搖，以及AI相關資產的估值重調。她也點出，規模已達2.5兆美元的私人信貸市場，過去未曾在如此規模與複雜度下接受考驗，「比起銀行業的信貸緊縮，我們更擔心私人信貸緊縮。」

對於專家示警，不少網友反而解讀為多頭延續訊號，「每當有這種預言，指數就是比你的命還硬」、「好的 繼續多」、「還有人看空就安心了」、「沒利空沒鬼故事是要跌什麼」、「有這篇平衡一下好安心」。

但也有部分網友認同市場過熱風險，「不用專家也知道過熱」、「連ETF是什麼都不懂的同事都在討論開始要研究了」、「現在是有點非理性繁榮了」、「私人信貸危機就是現代版次貸危機」、「有些人可能會把對AI的投機行為與90年代末的科技泡沫相提並論」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。