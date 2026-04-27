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歷史性一刻！台股開盤狂飆逾1100點…加權指數正式站上4萬點大關

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台股攻4萬點全靠它！詹璇依揭台積電「權重+估值」公式：絕非空穴來風

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依透過台積電「權重與估值」推算邏輯指出，若2027年EPS達120元帶動股價上看2400元，將可為大盤挹注逾3000點漲幅，台股挑戰4萬點絕非空穴來風。圖／本報資料照片
財經主持人詹璇依透過台積電「權重與估值」推算邏輯指出，若2027年EPS達120元帶動股價上看2400元，將可為大盤挹注逾3000點漲幅，台股挑戰4萬點絕非空穴來風。圖／本報資料照片

＊原文發文時間為4月25日

台股是否能挑戰4萬點，成為市場近期熱議焦點。財經主持人詹璇依指出，其實只要理解台積電對大盤的權重影響，以及估值推算方式，就能看出市場預期並非空穴來風。

詹璇依表示，台積電在台股中占有極高權重，其股價變動會直接影響指數表現。她指出，台積電股價每上漲1元，約可帶動大盤上漲約8點，因此權值股的走勢，對整體指數具有關鍵影響力。

她進一步說明，若以本益比20倍作為估值基準，並假設2027年未來台積電每股獲利（EPS）達120元，則合理股價約落在2400元左右。相較目前約2000元水準，仍有約400多元的上漲空間。

在此情境下，若台積電上漲約440元，乘上每元影響大盤約8點的效果，理論上可帶動指數上漲超過3000點。以目前約3萬7000點來看，若增加3000點，確實有機會觸及4萬點關卡。

詹璇依強調，市場對於指數高點的預期，往往是建立在這類「權重＋估值」的推算邏輯上，因此並非單純的想像行情，而是有數據與模型支撐。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台股 EPS 大盤

詹璇依 基金小姐姐

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