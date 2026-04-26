「台股當然是漲真的！」阿格力親揭經濟強勁基本面：大盤4萬點只是早晚的事

近期台股屢創新高，引發市場關注這波漲勢是否具備實質支撐。

知名財經創作者阿格力日前發布影音分析指出，台股這波上漲是具備基本面支撐的，並建議投資人若遇大盤拉回，操作上應站在買方。

阿格力表示，台股之所以能持續創高，主要受惠於AI產業的強勁帶動；他引述數據指出，台灣3月出口值達801億美元，不僅創下歷史新高，更是首度站上800億美元大關，年增率高達61%，這項亮眼數據充分反映了台灣在先進國家中強勁的GDP成長率。

展望後市，阿格力認為未來表現將更為驚人！他說明，外銷訂單表現通常領先於實際出口值...台灣1月外銷訂單為769億美元，加上先前訂單於3月陸續出貨，造就了3月突破800億美元的出口佳績。

更值得注意的是，3月外銷訂單更一舉衝上911億美元，年增率高達65%，動能主要集中在資通訊與電子零組件領域。

基於外銷訂單的爆發性成長，阿格力預期，未來台灣出口值將有機會挑戰900億美元，甚至突破上千億美元大關。

所以阿格力直言：台股當然是漲真的！至於會不會到4萬點，他肯定表示只是早晚的問題。

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