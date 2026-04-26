報酬率達319％！他單押47張台積電「身價破億」 網全跪：爸吃飽沒

受金管會放寬基金與ETF持有單一個股上限政策激勵，台積電（2330）股價24日收在2185元，寫下歷史收盤新高，單日大漲105元也刷新漲點紀錄。就在市場沸騰之際，一名PTT網友分享自己7年來幾乎單押台積電的投資歷程，資產從千萬元一路滾到破億元，貼出對帳單後，也讓鄉民全跪喊「乾爹」。

原PO在PTT發文表示，自己目前算是完成「從1000萬到1億」的階段目標，也公開中間累積過程。第一階段是2019年建倉至2021年賣出，當時投入成本約727萬元，已實現獲利約589萬元，不含現金股利，帳面資產來到1316萬元，成功跨過千萬門檻。

第二階段則從2022年股市修正後重新布局至今，資金來源包含前波帳面資產、現金股利以及近年薪資所得，累計投入成本約2469萬元。目前持有47.62張台積電，未實現獲利約7889萬元，報酬率達319.5%，帳面資產正式衝破1億元，來到1億358萬元。

原PO坦言，雖然早就認為這個目標一定會達成，但資產成長速度仍超出預期。原先規劃是把持股補到50張，再搭配股價站上2000元就能達標，沒想到自己存錢速度追不上股價飆漲，最後持股僅47.62張，股價衝破2100元就提前晉級億元俱樂部。

他也表示，至今仍非常看好AI長期潛力，以及台積電在整波AI浪潮中的關鍵優勢。從OpenAI推出ChatGPT後，相關趨勢已愈來愈明確，而自己這幾年做對的事，就是貫徹判斷、長期持有並持續加碼。

貼文曝光後，大批網友朝聖並搞笑留言，「老爸吃飽了沒」、「爸，天氣冷記得穿外套」、「乾爹，收徒兒嗎？」、「 下一個十年就超過十億了」、「這就是複利的力量啊」、「台積王厲害」、「還說鬼島，根本極樂島」。

不過，也有人點出原PO能持續加碼的關鍵，可能與本身收入能力有關，「推測你的月薪大概在10到20萬吧」、「果然投資要強，本業收入真的才是重點欸」、「本多必勝」、「本金夠多真的滾雪球，幾千萬重押放著就好，好爽」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。