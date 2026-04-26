新手必看！作家曝「小呆瓜理財法」 台積電、0050靠這招獲利破兩成

近期台股屢創新高，台積電與多檔ETF表現亮眼，讓不少股民荷包賺滿滿。知名作家黃大米日前也發文分享自己的「小呆瓜理財法」，自嘲是股市小白的她，僅靠著「定期定額」兩檔標的，目前獲利已達兩成以上。文章曝光後，引發討論。

黃大米在臉書粉專發文表示，前天（24日）收到許多人的恭喜，因為台積電跟元大台灣50（0050）大漲。她謙虛地說，身為一個「股市小白跟小呆瓜」，不懂複雜的看盤技巧，理財方式非常簡單，就是只買這兩檔標的，並且堅持「定期定額」扣款。

「如果你去年在我開戶時，也跟著買0050跟台積電，應該目前獲利都有兩成以上了！」黃大米開心地與粉絲分享這份意外獲利的喜悅，並祝大家恭喜發財。

面對股市來到歷史高點，許多人好奇詢問：「台積電跟0050已經這麼高了，還可以買嗎？」對此，黃大米透露自己依然持續扣款中。她提出了一套獨特的「破財消災」理財觀，幽默表示：「反正錢如果沒有定期定額扣走，也會不小心不知道花到哪。」

在黃大米的觀念裡，她將「定期定額扣款股票」與「繳納房貸」都當作是一種破財消災的方式，藉此強迫自己把錢留住；當然，「旅行」也是她認為值得投資的第三種破財消災法，並將這三種方法提供給粉絲參考。

許多跟著黃大米腳步投資的粉絲紛紛報喜：「2022年開始定期不定期加碼0050，報酬率都破100%了」、「看了妳的分享我也跟著買！謝謝妳」、「我也是覺得現金很容易亂花掉，一直持續扣款就當是儲蓄」。

不少網友也大讚黃大米的心態非常健康，「用存股當作破財消災，這種認知非常頂級」、「長期持有指數型，現在的高點是未來的低點」、「安心投資睡得安穩，五年後妳會感謝現在自己所做的決定」。也有網友笑稱：「這哪叫破財消災啊！這是存根基啦，等更老不能工作時，還有一筆錢可花。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。