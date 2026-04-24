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仙人指路再顯神威！台積電鉅額交易價格驚見「漲停板」指數挑戰40K

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電示意圖。聯合報系資料照片
台積電示意圖。聯合報系資料照片

儘管台股大盤已站上38,000點高位，但市場對於台積電（2330）的追價意願依然強烈。24日台積電股價表現亮眼，終場收在2,185元，漲幅超過5％。然而，更令投資人震驚的是盤後揭露的鉅額交易數據：在總計15筆的交易中，竟然出現了60張以每股2,285元（即當日漲停價）成交的配對成交，法人分析，或可視為大戶對後市高度看好，甚至不惜以漲停價提前鎖定籌碼。

據統計，台積電當日的鉅額交易總成交量達2,901張，總金額高達63.05億元。雖然平均成交均價約為2,173元，略低於市價，但其中高達1.37億元的資金選擇以2,285元進場。

法人指出，台積電的鉅額交易往往具備「先行指標」的意義。以台積電每一檔（5元）波動貢獻指數約42.11點計算，目前的鉅額成交價與市價存在100元的價差，這意味著潛在的842點漲幅，將推升加權指數輕易跨越39K至39,774點，並正式開啟挑戰40,000點大關的序幕；在AI需求持續強勁與政策面利多支撐下，台積電「沒有最高、只有更高」的態勢已儼然成形。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 大盤

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