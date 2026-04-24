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川普放話奪全球50％晶片市場！威脅赴美否則祭高關稅…網笑：沒事做不到延期就好

聯合新聞網／ 綜合報導
川普再度威脅台灣與南韓半導體廠赴美設廠否則將面臨高關稅，引發PTT網友熱議，部分鄉民認為市場對此喊話已鈍化，甚至將其反向解讀為台積電的另類利多。路透
川普再度威脅台灣與南韓半導體廠赴美設廠否則將面臨高關稅，引發PTT網友熱議，部分鄉民認為市場對此喊話已鈍化，甚至將其反向解讀為台積電的另類利多。路透

川普再度把矛頭指向半導體供應鏈，宣稱美國很快將取得全球近50%的晶片市場，並點名台灣南韓是目前晶片供應最大來源。消息傳回股板後，網友反應相當直接，不少人認為這是川普再次對盟友施壓，也有人認為市場早已對他的喊話鈍化。

據原文，川普表示，晶片公司若不到美國境內設廠生產，最快一年半後將面臨高關稅；美國商務部長盧特尼克也稱，美國過去僅占全球晶片市場約3%至4%，但在川普指示下，已要求各大晶圓廠遷回美國，並預期川普任內對美半導體產業投資總額將達1兆美元。

原文也提到，美光承諾投資2000億美元，台積電承諾投入1650億美元，未來還可能有高達5000億美元資金從台灣流向美國。

部分網友認為，這對台積電未必全是壞事，因為美國越點名，反而代表台灣半導體的重要性仍然難以取代。有人留言「翻譯：川皇要台股噴」、「廠務噴」、「台積電變美積電，本益比上看100倍」、「難怪gg跌，每次被cue到都是逢低買點」、「這是台積的利多 台灣的利空 繼續噴」、「問就是噴」、「台灣讓美國再次偉大！」。

不過，多數留言對川普說法明顯不耐，認為他一再拿台灣半導體做文章。網友直言「川普心想還是台灣好欺負」、「沒事 做不到再延期就好」、「台灣又要送錢過去了」、「反正台灣會跪」、「同一招對聖鬥士是沒有用的」、「這招沒用了 川寶」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

晶片 川普 半導體 供應鏈 盧特尼克 南韓 台積電 台灣 美國

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