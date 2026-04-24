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單一持股上限調高25％算好事！但哆啦王點破1盲點：助攻台股至4萬點是無稽之談

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
針對金管會放寬主動基金單一個股上限至25%能助攻台股上4萬點的說法，達人直言資金轉向台積電反而會對小股造成不利影響，權重相抵之下對整體大盤指數其實沒有明顯推升作用。中央社
針對金管會放寬主動基金單一個股上限至25%能助攻台股上4萬點的說法，達人直言資金轉向台積電反而會對小股造成不利影響，權重相抵之下對整體大盤指數其實沒有明顯推升作用。中央社

金管會放寬主動基金單一個股上限，如果個股在市場佔比超過10%，上限會從10% 到25%。我覺得本身算好事，硬要限基金個股10% 本身不是很有道理，分散風險與否不是只看單一股票佔比。

不過這裡主要要講的，是竟然看到好幾個地方說，這樣能助攻台股4萬點...，不知是有什麼誤會。

看到的理由是說，這樣經理人會增加台積電（2330）的持設，助漲台積電，進而推昇大盤。

但假如真的錢從別的股票轉台積電，對台股而言，就是一有利一不利而已。而同樣的資金移出對於小股票的不利影響比較大，投入規模大的台積電影響比較小，然後台積電權重大，相乘相抵之後對指數根本沒有明顯影響。

除非錢是從上櫃股票轉台積電，那可能是真的有利上市加權指數 不利櫃買指數，但這應該比例不高。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台股 金管會

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