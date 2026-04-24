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台股爆1.4兆天量狂洗1700點！謝金河喊「不能跑太快」網嗨反指標：穩了準備狂飆
台股23日上演史詩級震盪，一度狂飆千點逼近3萬9，隨後急殺翻黑，震幅超過1700點並爆出1.4兆歷史天量。市場一邊喊多、一邊降溫，財訊社長謝金河也出面提醒「不能跑太快」，讓投資人情緒瞬間分歧。
根據報導，台股盤中強勢衝高後急轉直下，終場收跌164點至37714點，成交量衝上1.4兆元，顯示多空交戰激烈。本土投顧仍偏多看待後市，統一投顧董事長黎方國表示，今年上半年有機會挑戰4萬點，並點名AI族群仍是主流動能。不過謝金河則提醒，市場資金過熱，應適度降溫，投資人需嚴控持股風險、避免盲目追價。
不少網友將謝金河發言「反向解讀」，反而視為多頭訊號延續，「不能跑太快，反著看=要噴了」、「他講完這句話後台股要全油門turbo功率全開狂飆了」、「穩了 明天繼續噴」、「明天開高走高」、「這週目標4萬」。也有人認為震盪只是洗盤，「台股下殺甩轎！加速爆噴」、「短線洗一波繼續上」。
但另一派網友則明顯轉向保守，「丸子 再不跑真的要初四了」、「我要跑了」、「快跑= =」、「高檔爆量 真的會死」、「完了 找公園位置」。也有人質疑市場過熱，「資金太多且膽子很大」、「高點震盪風險提高」，認為這波可能進入短線轉折區，呼應謝金河所說的風險控管。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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