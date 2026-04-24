主動基金績效輾壓卻沒人討論？他列數據驚「5年贏正二」低調賺

主動型基金近年績效亮眼，卻在投資討論區聲量不高，引發市場關注。一名PTT網友發文指出，對比ETF與槓桿產品後，發現部分主動基金報酬更勝一籌，卻鮮少被討論，質疑是否存在「低調賺」現象，相關話題掀起網友熱議。

原PO表示，過去以投資股票與正二ETF為主，未曾理會理專推薦的基金，但近期比較績效後發現差距明顯。以近一年數據為例，00981A報酬約172%、00675L約267%，而安聯台灣科技基金則達283%；若拉長至5年，正二約384%，該基金則達525%，顯示部分主動基金長期績效甚至超越槓桿型產品。

原PO因此質疑，既然績效具優勢，為何市場討論度仍遠低於ETF，並推測可能是投資人較為低調，或市場存在認知落差。其觀點也反映部分投資人開始重新審視主動基金在資產配置中的角色。

多數網友則認為，討論度低與產品特性有關，而非單純績效問題。有意見指出，基金交易不如股票與ETF便利，申購與贖回需等待數個工作天，流動性較差，降低短線操作吸引力；此外，基金費用率較高、資訊透明度較低，也是長期被詬病原因。也有網友直言，股票與ETF具備即時價格波動與討論空間，較容易形成社群熱度。

另一方面，也有網友對原PO比較方式提出質疑，認為僅以短期績效評估不具代表性，強調「能否長期穩定勝過大盤才是關鍵」。亦有人提醒存在「倖存者偏差」，指出市場上績效不佳的基金早已消失，留下的多為表現較好者，容易造成誤判。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。