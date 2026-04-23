僅30分鐘夢碎！台股早盤狂噴近千點「不想上班」…瞬間無情大跳水 網：含淚抽回離職單

台股今天早盤一度大漲約1000點、衝上歷史新高，不過盤勢很快急轉直下，短時間內從大漲轉為下跌，讓市場情緒瞬間翻臉。Threads帳號「股添樂 股市新觀點」就用一句上班族心聲切入，形容這波盤中震盪前後反差，貼文一出也立刻引發不少網友留言共鳴。

「股添樂 股市新觀點」發文寫道，台股早盤上漲1000點創歷史新高時，有股友跟他說「不想上班了。」沒想到半小時後風雲變色，直接從上漲1000點變下跌500點，等於短線垂直落下1500點。貼文接著補一句，這位好朋友後來改口說「有動力上班了。」短短幾句話，把投資人盤中情緒從亢奮到冷靜的轉折，描寫得相當直接。從附圖來看，加權指數盤中也確實出現先衝高、再快速拉回翻黑的走勢。

不少網友看到這段發文後，第一時間都是被逗笑，認為這根本就是散戶日常寫照，有人直呼「認真上班好」、也有人笑稱「8zz效應！」、「我喜歡能屈能伸」、「這就是股市迷人的地方，是吧？」、「好寫實！」，還有網友形容自己原本已經心態飛走，結果盤一震，現實感又瞬間回來，像是「看到上漲，心裡覺得買不下去，為什麼當初資金缺乏，跟不上這一波。 但，過了一小時，這個心情怎麼突然間沒了」。

也有另一派留言，語氣雖然同樣帶點玩笑，但更能看出盤中劇烈震盪帶來的壓力「本來請假 突然銷假上班 繼續埋頭苦幹」、「含淚抽回離職單」、「又留住同事了，他走了辛苦的是沒走的」、「本來想請個長假了，後來想想還是努力工作好了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。