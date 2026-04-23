快訊

賴總統出訪受阻…柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

北港進香少了一味！紅龜粿阿嬤辭世 香燈腳淚憶：再也吃不到了

聽新聞
0:00 / 0:00

僅30分鐘夢碎！台股早盤狂噴近千點「不想上班」…瞬間無情大跳水 網：含淚抽回離職單

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中歷經大漲1000點又急墜翻黑的劇烈震盪，財經達人分享股友從「不想上班」瞬間變成「有動力工作」的幽默轉折，超寫實心聲引發大批網友共鳴。中央社
台股盤中歷經大漲1000點又急墜翻黑的劇烈震盪，財經達人分享股友從「不想上班」瞬間變成「有動力工作」的幽默轉折，超寫實心聲引發大批網友共鳴。中央社

台股今天早盤一度大漲約1000點、衝上歷史新高，不過盤勢很快急轉直下，短時間內從大漲轉為下跌，讓市場情緒瞬間翻臉。Threads帳號「股添樂 股市新觀點」就用一句上班族心聲切入，形容這波盤中震盪前後反差，貼文一出也立刻引發不少網友留言共鳴。

「股添樂 股市新觀點」發文寫道，台股早盤上漲1000點創歷史新高時，有股友跟他說「不想上班了。」沒想到半小時後風雲變色，直接從上漲1000點變下跌500點，等於短線垂直落下1500點。貼文接著補一句，這位好朋友後來改口說「有動力上班了。」短短幾句話，把投資人盤中情緒從亢奮到冷靜的轉折，描寫得相當直接。從附圖來看，加權指數盤中也確實出現先衝高、再快速拉回翻黑的走勢。

不少網友看到這段發文後，第一時間都是被逗笑，認為這根本就是散戶日常寫照，有人直呼「認真上班好」、也有人笑稱「8zz效應！」、「我喜歡能屈能伸」、「這就是股市迷人的地方，是吧？」、「好寫實！」，還有網友形容自己原本已經心態飛走，結果盤一震，現實感又瞬間回來，像是「看到上漲，心裡覺得買不下去，為什麼當初資金缺乏，跟不上這一波。 但，過了一小時，這個心情怎麼突然間沒了」。

也有另一派留言，語氣雖然同樣帶點玩笑，但更能看出盤中劇烈震盪帶來的壓力「本來請假 突然銷假上班 繼續埋頭苦幹」、「含淚抽回離職單」、「又留住同事了，他走了辛苦的是沒走的」、「本來想請個長假了，後來想想還是努力工作好了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 上班族

延伸閱讀

00981A規模破1800億！網憂「長太大拖累績效」內行點破3大致命傷

挾00981A狂漲氣勢！00403A爆買氣券商系統排隊塞車…網：別再拿00940來比

0056配1元創近期新高！專家讚「息利雙收」：波段落袋為安很合理、存股續抱也很好

00981A「連阿嬤都在買就是超買」勇者大膽放空！20分鐘精準獲利網封轉折之王

相關新聞

僅30分鐘夢碎！台股早盤狂噴近千點「不想上班」…瞬間無情大跳水 網：含淚抽回離職單

台股今日早盤一度大漲約1000點創新高，然後迅速下跌500點，讓市場情緒劇變。網友反應熱烈，形容這波震盪如同散戶日常，許多留言調侃「含淚抽回離職單」，反映出投資壓力。

股價超車台積電！聯發科1430一路飆上2295 專家提醒：提前反映利多

IC設計龍頭聯發科（2454）近期股價強勢表態，連續兩個交易日攻上漲停，股價自4月初約1400元區間一路攀升至2200元以上，短短數日漲幅逾16%，甚至一度超越權值股台積電部分漲勢，引發市場高度關注。

賺50萬卻變小丑？他一分享才知「別人都賺百萬」 網揭現實：本金才是關鍵

台股近期強勢上漲，不少投資人獲利亮眼，一名網友在Dcard分享自己單月賺進50萬元的成果，原以為表現不錯，沒想到與朋友交流後才發現「大家都賺百萬以上」，讓他直呼落差感強烈，甚至自嘲像小丑。貼文曝光後，引發網友熱議，討論焦點集中在投資比較心態、本金差異與報酬評估方式。

美股收黑、台股照漲還創歷史新高！一張外銷訂單數據揭台股「世界強」底氣

台股週三逆勢上漲，開盤大漲逾兩百點並刷新歷史高點38,041.60點，因外銷訂單年增71.79%大幅超預期。台積電強勁表現引領多頭行情，市場對AI需求持續看好。投資人警惕市場過熱及潛在的地緣政治風險。

台股乖離過大？擦鞋童訊號浮現 網卻看漲：四萬點只是起點

台股近期持續創高，市場出現過熱疑慮，「擦鞋童理論」再度浮現，引發PTT網友熱烈討論。一名網友轉貼相關新聞並分享看法，質疑專家保守建議是否過於落後行情，討論焦點集中在台股是否過熱、是否應降低持股，以及多頭行情是否仍將延續。

台積電法說超標演出 供應鏈誰吞大單？18檔受惠股曝光！贏家揭轉機股2種操作法

台積電第1季業績再度超標且後市續旺，連帶因其高資本支出，帶動設備、特化品、耗材等供應鏈前景看好。從中挑選優質公司並長線持有，也能順利搭上台積電的成長列車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。