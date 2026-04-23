股價超車台積電！聯發科1430一路飆上2295 專家提醒：提前反映利多

IC設計龍頭聯發科（2454）近期股價強勢表態，連續兩個交易日攻上漲停，股價自4月初約1400元區間一路攀升至2200元以上，短短數日漲幅逾16%，甚至一度超越權值股台積電部分漲勢，引發市場高度關注。

散戶投資人對此波行情反應熱烈，在Threads上出現不少「扼腕賣飛」或「抱股等奇蹟」的討論。有投資人分享在1200元、1500元加碼成功，也有人感嘆過早出場錯失漲停行情，形成投資不同的兩樣情。

有網友表示「一張不賣，奇蹟自來！月初跌到1400，還被朋友酸」，也有不少人詢問：「為什麼聯發科可以強成這樣？是最近有吃到什麼單嗎？」還有人哀嘆：「聯發科賣在16XX的我，看到都哭了。」

根據永豐金證券「豐雲學堂」市場分析指出，此波上漲主因來自AI題材帶動，尤其是聯發科在ASIC（客製化晶片）領域的布局被重新評價。外資報告看好其未來在AI資料中心的成長潛力，預期相關業務最快於2027年出現爆發性成長，甚至有機會超越手機晶片營收，使公司逐步轉型為AI晶片供應商。

此外，聯發科也被點名有望參與GoogleTPU（Tensor Processing Unit）相關專案，隨著AI運算需求快速提升，相關題材持續發酵，成為資金追捧焦點。

在資金面上，多家外資機構同步調升目標價，區間上看2450元至2800元不等，進一步推升市場信心。法人指出，先前聯發科因手機需求趨緩及市場雜音影響，股價相對落後其他AI概念股，此次上攻帶有明顯的「補漲效應」。

投資專家分析指出，短線連續大漲後，技術指標已顯示過熱，且目前股價已提前反映多項利多。若後續法說會對毛利率或訂單展望未能超出市場預期，股價不排除出現震盪或回檔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。