快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

股價超車台積電！聯發科1430一路飆上2295 專家提醒：提前反映利多

聯合新聞網／ 綜合報導
聯發科連兩日漲停，讓投資人非常驚喜，也詢問箇中原因。 路透
聯發科連兩日漲停，讓投資人非常驚喜，也詢問箇中原因。 路透

IC設計龍頭聯發科（2454）近期股價強勢表態，連續兩個交易日攻上漲停，股價自4月初約1400元區間一路攀升至2200元以上，短短數日漲幅逾16%，甚至一度超越權值股台積電部分漲勢，引發市場高度關注。

散戶投資人對此波行情反應熱烈，在Threads上出現不少「扼腕賣飛」或「抱股等奇蹟」的討論。有投資人分享在1200元、1500元加碼成功，也有人感嘆過早出場錯失漲停行情，形成投資不同的兩樣情。

有網友表示「一張不賣，奇蹟自來！月初跌到1400，還被朋友酸」，也有不少人詢問：「為什麼聯發科可以強成這樣？是最近有吃到什麼單嗎？」還有人哀嘆：「聯發科賣在16XX的我，看到都哭了。」

根據永豐金證券「豐雲學堂」市場分析指出，此波上漲主因來自AI題材帶動，尤其是聯發科在ASIC（客製化晶片）領域的布局被重新評價。外資報告看好其未來在AI資料中心的成長潛力，預期相關業務最快於2027年出現爆發性成長，甚至有機會超越手機晶片營收，使公司逐步轉型為AI晶片供應商。

此外，聯發科也被點名有望參與GoogleTPU（Tensor Processing Unit）相關專案，隨著AI運算需求快速提升，相關題材持續發酵，成為資金追捧焦點。

在資金面上，多家外資機構同步調升目標價，區間上看2450元至2800元不等，進一步推升市場信心。法人指出，先前聯發科因手機需求趨緩及市場雜音影響，股價相對落後其他AI概念股，此次上攻帶有明顯的「補漲效應」。

投資專家分析指出，短線連續大漲後，技術指標已顯示過熱，且目前股價已提前反映多項利多。若後續法說會對毛利率或訂單展望未能超出市場預期，股價不排除出現震盪或回檔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 台積電 台股 AI 投資人

延伸閱讀

買台股美股搭上AI列車！他股票庫存市值逾1千萬 操作手法不藏私

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

市值衝上第二！謝金河點名「低調神山」崛起 股價1年瘋漲6倍

被柯文哲搶菜？整盤青菜「被端走」引議 吳亞倫還原現場：吃很飽

相關新聞

股價超車台積電！聯發科1430一路飆上2295 專家提醒：提前反映利多

IC設計龍頭聯發科（2454）近期股價強勢表態，連續兩個交易日攻上漲停，股價自4月初約1400元區間一路攀升至2200元以上，短短數日漲幅逾16%，甚至一度超越權值股台積電部分漲勢，引發市場高度關注。

賺50萬卻變小丑？他一分享才知「別人都賺百萬」 網揭現實：本金才是關鍵

台股近期強勢上漲，不少投資人獲利亮眼，一名網友在Dcard分享自己單月賺進50萬元的成果，原以為表現不錯，沒想到與朋友交流後才發現「大家都賺百萬以上」，讓他直呼落差感強烈，甚至自嘲像小丑。貼文曝光後，引發網友熱議，討論焦點集中在投資比較心態、本金差異與報酬評估方式。

美股收黑、台股照漲還創歷史新高！一張外銷訂單數據揭台股「世界強」底氣

台股週三逆勢上漲，開盤大漲逾兩百點並刷新歷史高點38,041.60點，因外銷訂單年增71.79%大幅超預期。台積電強勁表現引領多頭行情，市場對AI需求持續看好。投資人警惕市場過熱及潛在的地緣政治風險。

台股乖離過大？擦鞋童訊號浮現 網卻看漲：四萬點只是起點

台股近期持續創高，市場出現過熱疑慮，「擦鞋童理論」再度浮現，引發PTT網友熱烈討論。一名網友轉貼相關新聞並分享看法，質疑專家保守建議是否過於落後行情，討論焦點集中在台股是否過熱、是否應降低持股，以及多頭行情是否仍將延續。

台積電法說超標演出 供應鏈誰吞大單？18檔受惠股曝光！贏家揭轉機股2種操作法

台積電第1季業績再度超標且後市續旺，連帶因其高資本支出，帶動設備、特化品、耗材等供應鏈前景看好。從中挑選優質公司並長線持有，也能順利搭上台積電的成長列車。

抽到現賺！這檔股票超狂價差「5.3萬換27萬」逾400%報酬率 網求：不要跟我搶

台股又掀起一波新股申購抽籤熱潮，近期受矚目的焦點莫過於股票代號7772的耀穎，由於申購價與市價存在巨大的「價差空間」，在社群平台Threads上引發瘋狂討論。不少網友紛紛曬出截圖祈求好運，希望拿下這個最強大紅包。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。