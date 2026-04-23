美股收黑、台股照漲還創歷史新高！一張外銷訂單數據揭台股「世界強」底氣

儘管中東局勢談判陷入僵局，加上美國聯準會理事提名人華許發言偏向維持政策獨立性，導致美股三大指數週二全面收黑，市場風險偏好明顯轉趨保守。然而，台股週三開盤卻完全無視這股陰霾，憑藉著極度強韌的基本面撐腰，早盤跳空大漲逾兩百點，盤中最高一舉觸及38,041.60點，正式叩關三萬八千點整數大關，再度刷新歷史天價。台股與美股走勢的強烈脫鉤，已成為近期全球金融市場最引人注目的焦點。

自台積電法說會釋出強勁展望後，台股便進入一段令人屏息的多頭行情。台積電週三早盤股價上漲十元、報2,060元，持續扮演穩盤要角。回顧昨日盤勢，加權指數展現極強的軋空力道，終場大漲逾六百點，成交金額放大至九千八百億元之上，呈現顯著的價漲量增強勢結構。從技術面觀察，目前多方訊號全面亮燈，MACD與OSC均在偏多區間呈現強勢正向擴張，指數不僅穩站所有均線之上，五日線、十日線與月線更維持著完美的扇形發散向上多頭排列，短線多方趨勢極為強悍。

面對近期美股兩度拉回，台股卻屹立不搖甚至逆勢走強，外界不禁好奇台股「世界強」的底氣究竟從何而來？FT臺灣Smart（00905） ETF基金經理人王紹宇表示，台灣三月外銷訂單金額高達911億美元，年增率飆升至71.79%，遠超市場預期的 760 ~780 億美元；第一季資通訊與電子產品訂單呈現加速上揚，直接印證全球對AI的強勁需求絲毫未減。

王紹宇進一步剖析，台股在這段期間除了反映基本面的利好，也同步反映了市場的「TACO」氛圍（傾向忽略壞消息），當市場選擇忽略聯準會態度與戰爭惡化等風險時，實質上就等同於風險溢價下降，進而推升了台股的整體估值。

王紹宇認為，這一輪AI行情已從台積電擴散至整條供應鏈，PCB、散熱、光通訊、網通等次產業都能直接受惠於AI資本支出擴張，形成「多產業擴散反彈」的結構性格局。

不過，隨著指數頻創新高，投資人也開始擔憂盤勢是否過熱。王紹宇坦言，從技術面與籌碼面審視，這波突破前高三萬五千五百點的過程中，確實觀察到追高籌碼的累積，且量能回到常態的八千至一兆水準後，近一週大盤上行的速度與力道已有微幅放緩的跡象，儘管放緩速度並不快。

他特別提醒，目前市場最值得警惕的潛在風險，在於戰爭走向對長期油價的衝擊，這將牽動長期僵固性通膨與美債利率走勢，進而深刻影響金融市場定價與企業獲利，潛在的巨大影響力絕對不容投資人掉以輕心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。