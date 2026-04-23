快訊

天赦日遇土地婆生 命理師曝「小三剋星」將發威

不滿亞航空服員用英文溝通…陸女大鬧航班被逐 班機延誤旅客慘賠

台師大再爆訓練爭議 權威管理和霸凌僅一線之隔？律師：孩子1舉動恐是求救訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

美股收黑、台股照漲還創歷史新高！一張外銷訂單數據揭台股「世界強」底氣

聯合新聞網／ 綜合報導
無視美股收黑，台股受惠AI強勁需求與外銷訂單暴增，逆勢叩關38041點歷史天價，00905經理人看好AI多產業擴散行情之餘，也提醒須留意戰事推升油價與通膨的潛在風險。記者杜建重／攝影
無視美股收黑，台股受惠AI強勁需求與外銷訂單暴增，逆勢叩關38041點歷史天價，00905經理人看好AI多產業擴散行情之餘，也提醒須留意戰事推升油價與通膨的潛在風險。記者杜建重／攝影

儘管中東局勢談判陷入僵局，加上美國聯準會理事提名人華許發言偏向維持政策獨立性，導致美股三大指數週二全面收黑，市場風險偏好明顯轉趨保守。然而，台股週三開盤卻完全無視這股陰霾，憑藉著極度強韌的基本面撐腰，早盤跳空大漲逾兩百點，盤中最高一舉觸及38,041.60點，正式叩關三萬八千點整數大關，再度刷新歷史天價。台股與美股走勢的強烈脫鉤，已成為近期全球金融市場最引人注目的焦點。

自台積電法說會釋出強勁展望後，台股便進入一段令人屏息的多頭行情。台積電週三早盤股價上漲十元、報2,060元，持續扮演穩盤要角。回顧昨日盤勢，加權指數展現極強的軋空力道，終場大漲逾六百點，成交金額放大至九千八百億元之上，呈現顯著的價漲量增強勢結構。從技術面觀察，目前多方訊號全面亮燈，MACD與OSC均在偏多區間呈現強勢正向擴張，指數不僅穩站所有均線之上，五日線、十日線與月線更維持著完美的扇形發散向上多頭排列，短線多方趨勢極為強悍。

面對近期美股兩度拉回，台股卻屹立不搖甚至逆勢走強，外界不禁好奇台股「世界強」的底氣究竟從何而來？FT臺灣Smart（00905） ETF基金經理人王紹宇表示，台灣三月外銷訂單金額高達911億美元，年增率飆升至71.79%，遠超市場預期的 760 ~780 億美元；第一季資通訊與電子產品訂單呈現加速上揚，直接印證全球對AI的強勁需求絲毫未減。

王紹宇進一步剖析，台股在這段期間除了反映基本面的利好，也同步反映了市場的「TACO」氛圍（傾向忽略壞消息），當市場選擇忽略聯準會態度與戰爭惡化等風險時，實質上就等同於風險溢價下降，進而推升了台股的整體估值。

王紹宇認為，這一輪AI行情已從台積電擴散至整條供應鏈，PCB、散熱、光通訊、網通等次產業都能直接受惠於AI資本支出擴張，形成「多產業擴散反彈」的結構性格局。

不過，隨著指數頻創新高，投資人也開始擔憂盤勢是否過熱。王紹宇坦言，從技術面與籌碼面審視，這波突破前高三萬五千五百點的過程中，確實觀察到追高籌碼的累積，且量能回到常態的八千至一兆水準後，近一週大盤上行的速度與力道已有微幅放緩的跡象，儘管放緩速度並不快。

他特別提醒，目前市場最值得警惕的潛在風險，在於戰爭走向對長期油價的衝擊，這將牽動長期僵固性通膨與美債利率走勢，進而深刻影響金融市場定價與企業獲利，潛在的巨大影響力絕對不容投資人掉以輕心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart ETF 市值型 台股 聯準會 美股 2330台積電

延伸閱讀

逾1600億關稅退款企業不敢拿？川普喊「不申請我會記住」…網酸：記住誰是軟柿子

0050又創新高！持有15張PR92贏過255萬人 知美：定期定額是懼高症唯一解

錯過00981A暴漲沒關係！00403A挾50加150雙層選股…王牌操盤手瞄準上游半導體

挾00981A狂漲氣勢！00403A爆買氣券商系統排隊塞車…網：別再拿00940來比

相關新聞

台股乖離過大？擦鞋童訊號浮現 網卻看漲：四萬點只是起點

台股近期持續創高，市場出現過熱疑慮，「擦鞋童理論」再度浮現，引發PTT網友熱烈討論。一名網友轉貼相關新聞並分享看法，質疑專家保守建議是否過於落後行情，討論焦點集中在台股是否過熱、是否應降低持股，以及多頭行情是否仍將延續。

美股收黑、台股照漲還創歷史新高！一張外銷訂單數據揭台股「世界強」底氣

台股週三逆勢上漲，開盤大漲逾兩百點並刷新歷史高點38,041.60點，因外銷訂單年增71.79%大幅超預期。台積電強勁表現引領多頭行情，市場對AI需求持續看好。投資人警惕市場過熱及潛在的地緣政治風險。

台積電法說超標演出 供應鏈誰吞大單？18檔受惠股曝光！贏家揭轉機股2種操作法

台積電第1季業績再度超標且後市續旺，連帶因其高資本支出，帶動設備、特化品、耗材等供應鏈前景看好。從中挑選優質公司並長線持有，也能順利搭上台積電的成長列車。

抽到現賺！這檔股票超狂價差「5.3萬換27萬」逾400%報酬率 網求：不要跟我搶

台股又掀起一波新股申購抽籤熱潮，近期受矚目的焦點莫過於股票代號7772的耀穎，由於申購價與市價存在巨大的「價差空間」，在社群平台Threads上引發瘋狂討論。不少網友紛紛曬出截圖祈求好運，希望拿下這個最強大紅包。

南亞科虧3萬、旺宏走弱該止損？網勸清光：資金轉向「這裡」

記憶體族群近期走弱，引發投資人停損與續抱抉擇。一名網友在Dcard表示，南亞科買在282元、旺宏買在63元，近期股價下跌導致虧損擴大，詢問是否該認賠出清，掀起網友熱烈討論。整體意見分歧，一派主張停損轉進強勢股，另一派則認為仍有機會反彈。

他投資報酬率破100％⋯買房想先賣股！網勸「分批停利」

買房該賣股？一名網友在Dcard發文表示，已購入預售屋預計明後年交屋，考量屆時需用資金，對於目前持有的ETF與股票是否該提前出場感到猶豫，引發網友熱議。從其附上的對帳單可見，目前總資產約90.4萬元，總成本約45.1萬元，帳面獲利約45.3萬元，報酬率高達100.29%，投資組合以006208為主，另包含0050、00662及高股息ETF等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。