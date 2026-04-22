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抽到現賺！這檔股票超狂價差「5.3萬換27萬」逾400%報酬率 網求：不要跟我搶

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

台股又掀起一波新股申購抽籤熱潮，近期受矚目的焦點莫過於股票代號7772的耀穎，由於申購價與市價存在巨大的「價差空間」，在社群平台Threads上引發瘋狂討論。不少網友紛紛曬出截圖祈求好運，希望拿下這個最強大紅包。

根據券商App顯示，耀穎的申購承銷價定為53元，而市場參考價今（22）日收盤274.50 元，換算下來價差高達418%。這意味著幸運中籤的投資人，僅需投入約 5.3 萬元的成本，若能以市價賣出，潛在獲利將超過22萬元，報酬率極其驚人。

超高的投報率也讓社群上出現了有趣的現象，有投資人在Threads發文分享「誰都不要跟我搶！」，隨即被其他人求低調「你不要發出來啊」、「你PO出來以後更多人發現，更多人跟你搶了」、「完了，機率更低了」。由於本次申購張數僅有481張，如若面對數以萬計的「抽籤大軍」，中籤率恐怕偏低。

原PO提醒「沒抽中會扣20元手續費後退錢給你」，其他網友也說「記得多放70元，不要剛好53,000元」。

耀穎光電配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,646張，競拍底價50元，暫定每股承銷價53元。競拍時間為4月22日至24日，4月28日開標；4月27日至29日辦理公開申購，總計481張，5月4日抽籤，預計5月8日掛牌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票抽籤

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