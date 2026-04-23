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賺50萬卻變小丑？他一分享才知「別人都賺百萬」 網揭現實：本金才是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期上漲，一名網友分享單月獲利50萬元，卻發現朋友賺百萬，感到落差強烈。此事引發網友熱議，焦點在於投資比較心態與本金差異，多數人認為應以報酬率評估績效，強調「跟別人比永遠比不完」。（本報系資料庫）
台股近期上漲，一名網友分享單月獲利50萬元，卻發現朋友賺百萬，感到落差強烈。此事引發網友熱議，焦點在於投資比較心態與本金差異，多數人認為應以報酬率評估績效，強調「跟別人比永遠比不完」。（本報系資料庫）

台股近期強勢上漲，不少投資人獲利亮眼，一名網友在Dcard分享自己單月賺進50萬元的成果，原以為表現不錯，沒想到與朋友交流後才發現「大家都賺百萬以上」，讓他直呼落差感強烈，甚至自嘲像小丑。貼文曝光後，引發網友熱議，討論焦點集中在投資比較心態、本金差異與報酬評估方式。

原PO表示，自己搭上這波行情順利獲利約50萬元，原本相當滿意，便與身邊朋友分享成果，卻發現他人獲利動輒百萬甚至更高，讓他瞬間感到自己的成績「不算什麼」，也因此反思是否不該隨意分享投資成果，避免產生心理落差。

從原PO經驗可見，其困擾並非虧損，而是來自「相對比較」帶來的挫折感。原本的獲利在與他人對照後顯得不足，反映出投資市場中常見的心理現象，即容易以他人績效作為衡量標準，忽略自身風險承受度與本金規模差異。

多數網友則指出，「本金才是關鍵」，認為獲利金額並不能直接比較，有人分享即使報酬率達300%，因本金不高仍賺不到百萬；也有新手表示自己僅賺數千至數萬元就已相當滿足，強調「有賺就好」。此外，不少留言建議應以報酬率而非絕對金額衡量績效，並指出投資應與自己比較，「跟別人比永遠比不完」。

另一方面，也有網友提醒，市場行情本就有循環，有人提到3月時不少人仍處於虧損狀態，4月反彈才帶來獲利，顯示不同時間點績效差異甚大。另有聲音認為，分享獲利容易引發焦慮或後悔情緒，甚至造成錯誤投資決策，因此建議低調看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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