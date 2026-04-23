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台股乖離過大？擦鞋童訊號浮現 網卻看漲：四萬點只是起點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期持續創高，市場熱度引發「擦鞋童理論」討論。一名PTT網友質疑專家保守建議，認為多頭行情仍將延續，且有觀點認為「四萬點只是起點」。法人則提醒短期漲幅過快，存在回檔風險。(歐新社)
台股近期持續創高，市場熱度引發「擦鞋童理論」討論。一名PTT網友質疑專家保守建議，認為多頭行情仍將延續，且有觀點認為「四萬點只是起點」。法人則提醒短期漲幅過快，存在回檔風險。(歐新社)

台股近期持續創高，市場出現過熱疑慮，「擦鞋童理論」再度浮現，引發PTT網友熱烈討論。一名網友轉貼相關新聞並分享看法，質疑專家保守建議是否過於落後行情，討論焦點集中在台股是否過熱、是否應降低持股，以及多頭行情是否仍將延續。

根據媒體報導，中東局勢未歇，但台股仍強勢上攻，加權指數與櫃買指數雙雙創高，4月以來漲幅達18.54％，與季線乖離率達12.47％，顯示市場追價意願強烈。法人提醒，短期漲幅過快、投資人情緒偏熱，甚至出現違約交割與開戶人數創高等現象，與「擦鞋童理論」所描述的市場過熱情境相符，建議投資人降低持股至約5成並提高操作彈性。

一名網友在PTT發文表示，在這波強勢上漲中，積極操作甚至開槓桿的投資人反而賺得最多，直言「滿倉開槓的才是賺個盆滿缽滿」，質疑專家建議過於保守，無法反映當前多頭市場的實際賺錢機會，也隱含對「擦鞋童訊號」的懷疑態度。

多數網友留言也呈現明顯偏多共識，認為市場仍未見頂，甚至出現「有這種新聞代表還會再漲」的看法，不少人直言「四萬點只是起點」、「滿倉才是基本操作」，甚至有人認為資金持續流入、AI產業支撐基本面，台股仍有上攻空間。亦有網友以過往經驗指出，類似「過熱警訊」新聞出現後，市場往往反而續漲，顯示投資人對多頭趨勢信心仍強。

然而，仍有部分不同聲音指出，當前漲勢確實偏快，存在回檔風險，有人提醒「漲得心虛」、「乖離過大終究會修正」，也有人認為市場氛圍過度樂觀，可能埋下波動隱憂。此外，也有網友從結構面分析，認為台股此波上漲可能與AI需求、資金轉移有關，屬於「重新估值」，不完全等同傳統泡沫。整體而言，市場對後市看法分歧，但多空交織下，投資情緒仍偏向積極。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 AI

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