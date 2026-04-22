逾1600億關稅退款企業不敢拿？川普喊「不申請我會記住」…網酸：記住誰是軟柿子

美國前一波關稅政策被法院認定違法後，企業原本可透過官方機制申請退回已繳稅款，但美國總統川普最新一句「不申請我會記住」，卻讓這筆原本屬於合法退款的資金，突然多了濃厚政治壓力。對企業來說，已不是要不要拿回錢的問題，是要不要得罪白宮。

根據報導，美國海關與邊境保護局已啟動申請入口，讓進口商可針對先前依《國際緊急經濟權力法》徵收、後來遭最高法院判定違法的關稅提出退款申請，總額可能超過1600億美元。川普接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時，被問到包括蘋果與亞馬遜等大型企業尚未提出退款申請的情況時表示，若企業不申請退款，「那很聰明」，還說這些企業「很了解他」。

他進一步表示，若企業選擇不申請，「他會記住」，並稱自己對此感到「很榮幸」。這番話隨即被市場解讀為，企業即使面對合法可拿回的退款，也得盤算與政府關係的潛在影響。川普同時也再次批評最高法院以6比3裁定相關關稅違法，直言對判決「不滿」，顯示行政與司法之間在關稅政策上的分歧仍未落幕。

對零售業來說，這筆退款並非小數目。報導提到，Levi Strauss預期可拿回約8000萬美元，Gap也正在評估是否可認列相關退款。不過，多數企業目前仍未把這筆退款納入財測，反映政策執行與時程仍充滿不確定性。

部分網友雖然未必認同川普說法，但也認為企業未必會立刻正面衝撞白宮，現實上仍可能選擇更有彈性的做法。像是有人說「期中選舉後再申請，2028就下台了！」、也有人認為「呵呵，這就得看一下權利時效。說不定時效超過川普的任期，川普一卸任，馬上就申請退稅。川普、股東兩不得罪。」

更多網友則直接把川普的發言解讀為赤裸裸的政治施壓，質疑企業若不申請，反而只是讓自己變成下一次更好拿捏的對象。有人直言「翻譯：我會記住誰很好勒索 以後都找他拿錢」、也有人酸「記住這些軟柿子 下次繼續捏」，還有人說「不申請的就是軟柿子，下次找這些人繼續勒索」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。