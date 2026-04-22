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台新證券一個月3度出包！金管會最高可罰600萬…網酸：對券商來說應該不到6毛

聯合新聞網／ 綜合報導
台新證券與元富證券合併未滿一個月即爆發3次系統異常與逾20億元錯帳。記者余承翰／攝影
台新證券與元富證券合併未滿一個月即爆發3次系統異常與逾20億元錯帳。記者余承翰／攝影

台新證券與元富證券4月初完成合併後，系統問題卻接連浮現，短短不到一個月已三度出包。從APP異常、錯帳申報延遲，到PhoneEZ行動下單App再度出現狀況，也讓外界關注這波整併後的系統穩定性，是否已影響投資人交易信心。

台新證券與元富證券4月6日合併後，4月7日及4月14日APP兩度異常，其中4月14日更出現委託回報及成交回報系統異常，整體申報錯帳筆數約9321筆，申報錯帳金額約20.11億元。台新證券表示，相關錯帳都已依規定辦理反向沖銷，實際錯帳損失約4300萬元，並由公司全數吸收，未造成客戶資產減損。

不過，4月20日中午11時50分左右，台新證券「PhoneEZ行動下單App」又再出現異常，等於合併後一個月內三度出包。金管會指出，針對4月14日錯帳事件，原要求台新證券必須在T+2、也就是4月16日上午10點前完成申報，但台新證未如期完成，將先吃下一張10萬元違約金。

此外，金管會也表示，若證交所後續實地查核發現違反《證券交易法》第178之1條的內控規定，最重可處30萬至600萬元罰鍰，也不排除祭出業務限制，甚至懲處高階主管。至於4月20日的系統遲延，主管機關說明主因是「PhoneEZ」App記憶體不足，且因有替代系統可銜接，因此無須通報重大偶發事件。

儘管多數留言偏向批評，但仍有部分網友把焦點放在後續監理與處置力道，期待主管機關別再輕輕放下。像是有人直接喊「有種撤銷證劵牌照，600萬笑話」、也有人主張「台灣罰款應該改成罰整年營收比率」、還有人認為「應該是一筆罰30萬 9000多筆就是30億」。

更多網友則把矛頭直接指向罰則過輕與券商系統失控，留言幾乎一面倒開酸。有人說「券商：六百萬？一秒我就賺超過」、有人嘲諷「重罰10萬啦」、也有人直言「問就是10萬」、「下次還敢」。對於這次官方提到的處分上限，不少人也認為根本不痛不癢，像是「600萬對券商來說應該不到6毛」、「才600萬 一個大戶就虧多少了」、「這樣誰想砸錢升級系統」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台新證券 金管會

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