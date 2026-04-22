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川普態度大轉彎！停火無限期延長…網嗨喊：股市無腦噴、空軍快收手
美伊局勢再出現關鍵變化。美國總統川普宣布，應巴基斯坦要求，將與伊朗的停火協議「無限期延長」，讓原本緊繃的軍事衝突暫時降溫。不過從強硬放話到態度轉彎，也引發市場與網友高度關注。
據報導，川普在真實社群發文表示，已指示軍方維持封鎖並保持戰備，同時延長停火，直到伊朗提出談判方案或談判結束為止。此舉主要是為了爭取時間，讓雙方繼續推進核協議談判。
同一時間，美方談判團隊由副總統范斯領軍，搭配特使與顧問持續與伊朗接觸，討論包括「以資金換取濃縮鈾」的可能方案。消息指出，若伊朗願意移交高濃縮鈾，美方可能釋出約200億美元資金或等值制裁緩解。
不過川普態度反覆，先前才表示不願延長停火，甚至直言「我預計會發動轟炸」，如今卻轉為延長協議，凸顯談判與軍事策略之間仍在拉鋸。
對於停火延長，不少網友認為市場已抓到方向，偏向樂觀解讀，直言「但股市還是會不停的漲」、也有人認為「結論就是噴啦，至於怎麼說都是對支持者有個交代而已」、甚至有人直接點出「無限期往上噴，空軍趕快收手吧」。
但另一派網友則質疑政策反覆與實質影響，有人直言「請問你各位意外嗎 我不意外」、也有人批評「這就是川普」、甚至更直接表示「市場知道糞川講話跟放屁一樣」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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