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延長停火但不解除封鎖！川普續施壓 伊朗高層嗆：失敗方沒資格談條件

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川普態度大轉彎！停火無限期延長…網嗨喊：股市無腦噴、空軍快收手

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普態度大轉彎宣布無限期延長與伊朗的停火協議以推進核談判，引發網友看好股市大漲，但也遭狠酸政策反覆無常。美聯社
美國總統川普態度大轉彎宣布無限期延長與伊朗的停火協議以推進核談判，引發網友看好股市大漲，但也遭狠酸政策反覆無常。美聯社

美伊局勢再出現關鍵變化。美國總統川普宣布，應巴基斯坦要求，將與伊朗的停火協議「無限期延長」，讓原本緊繃的軍事衝突暫時降溫。不過從強硬放話到態度轉彎，也引發市場與網友高度關注。

據報導，川普在真實社群發文表示，已指示軍方維持封鎖並保持戰備，同時延長停火，直到伊朗提出談判方案或談判結束為止。此舉主要是為了爭取時間，讓雙方繼續推進核協議談判。

同一時間，美方談判團隊由副總統范斯領軍，搭配特使與顧問持續與伊朗接觸，討論包括「以資金換取濃縮鈾」的可能方案。消息指出，若伊朗願意移交高濃縮鈾，美方可能釋出約200億美元資金或等值制裁緩解。

不過川普態度反覆，先前才表示不願延長停火，甚至直言「我預計會發動轟炸」，如今卻轉為延長協議，凸顯談判與軍事策略之間仍在拉鋸。

對於停火延長，不少網友認為市場已抓到方向，偏向樂觀解讀，直言「但股市還是會不停的漲」、也有人認為「結論就是噴啦，至於怎麼說都是對支持者有個交代而已」、甚至有人直接點出「無限期往上噴，空軍趕快收手吧」。

但另一派網友則質疑政策反覆與實質影響，有人直言「請問你各位意外嗎 我不意外」、也有人批評「這就是川普」、甚至更直接表示「市場知道糞川講話跟放屁一樣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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