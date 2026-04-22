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他投資報酬率破100％⋯買房想先賣股！網勸「分批停利」

聯合新聞網／ 綜合報導
金管會評估台股變更交易方式，從現行的每張改為以每股為單位，由於券商大多表示反對，變更案恐面臨觸礁。（記者余承翰／攝影）
金管會評估台股變更交易方式，從現行的每張改為以每股為單位，由於券商大多表示反對，變更案恐面臨觸礁。（記者余承翰／攝影）

買房該賣股？一名網友在Dcard發文表示，已購入預售屋預計明後年交屋，考量屆時需用資金，對於目前持有的ETF與股票是否該提前出場感到猶豫，引發網友熱議。從其附上的對帳單可見，目前總資產約90.4萬元，總成本約45.1萬元，帳面獲利約45.3萬元，報酬率高達100.29%，投資組合以006208為主，另包含0050、00662及高股息ETF等。

原PO指出，過去持續定期定額投入006208，並搭配其他標的分散配置，近期受惠台股上漲，整體績效亮眼。但隨著交屋時間逐漸逼近，開始思考是否應先賣出部分持股鎖定獲利，或等到更接近用錢時再處理。

多數網友傾向採取「分批停利」策略，認為既然資金有明確用途，應逐步降低風險，有人建議優先出清高股息ETF，或保留核心部位（如市值型ETF），其餘逐步轉為現金。也有人直言「賺錢就是要拿來用」，認為買房優先於投資報酬。

不過，也有網友持保留態度，指出交屋仍有一段時間，可先觀察市場變化再決定，甚至建議持續投入、等接近交屋時再調整。另有一派提出「質押」方案，認為可透過借款取得資金，避免過早出場，但此建議也遭部分人反對，認為將承擔額外風險。

此外，有留言提醒應考量房貸壓力與現金流，指出股票存在波動風險，而房貸屬固定支出，若市場回檔恐影響資金調度，建議保守規劃。

整體而言，討論呈現兩派觀點，一方主張提早鎖利、降低風險，另一方則認為時間尚早可續抱觀察。不少意見認為，關鍵仍在於資金需求的確定性與個人風險承受度，投資與生活目標需取得平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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