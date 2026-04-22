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南亞科虧3萬、旺宏走弱該止損？網勸清光：資金轉向「這裡」

聯合新聞網／ 綜合報導
南亞科與旺宏股價近期走弱，網友討論是否應該停損。多數意見偏向保守，建議轉向當前強勢股，認為記憶體族群已過高峰；也有樂觀者認為需求依然存在，短期波動可再觀察。圖／本報系資料照片
南亞科與旺宏股價近期走弱，網友討論是否應該停損。多數意見偏向保守，建議轉向當前強勢股，認為記憶體族群已過高峰；也有樂觀者認為需求依然存在，短期波動可再觀察。圖／本報系資料照片

記憶體族群近期走弱，引發投資人停損與續抱抉擇。一名網友在Dcard表示，南亞科買在282元、旺宏買在63元，近期股價下跌導致虧損擴大，詢問是否該認賠出清，掀起網友熱烈討論。整體意見分歧，一派主張停損轉進強勢股，另一派則認為仍有機會反彈。

原PO指出，南亞科持股已虧損約3萬元，股價自高點回落後「宛如雪崩」，而旺宏近期也持續走弱，擔心是否會持續探底。儘管認為兩家公司基本面仍不差，但對產業是否「過氣」產生疑慮，反映投資人對記憶體族群信心轉弱。

多數網友偏向保守，建議及早停損。有留言直言「清了吧才3萬多」，認為資金應轉往載板、光通訊等當前強勢族群，短期內有機會補回虧損。也有人指出，記憶體行情已過高峰，「早就不能抱了」，若繼續持有恐錯失其他上漲機會。

另一派則從技術面分析，認為旺宏若跌破關鍵支撐（如115元）應果斷出場，南亞科則呈現走弱趨勢，建議設立停損點並分批調整部位。此外，也有投資人分享自身經驗，選擇在跌破均線或趨勢線時出清，轉進其他題材股。

不過，也有部分網友持較樂觀看法，認為記憶體仍屬AI供應鏈之一，長期需求尚在，短線下跌可能與投信調節有關，「可以再觀察一段時間」。亦有人強調第一季財報尚未公布，不宜過早下結論。

此外，討論中也出現投資心態層面的提醒，有人指出「才虧3萬不用過度恐慌」，應依自身資金狀況與風險承受度決定；也有人強調股市本就存在循環，長期持有仍有機會回本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

南亞科 旺宏 台股

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