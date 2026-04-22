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大盤漲翻天⋯他布局中鋼、巨大拚翻倍！網友悲觀：隨便買AI股更賺

聯合新聞網／ 綜合報導
台股漲勢強勁，網友分享布局中鋼與巨大，期望翻倍報酬，卻遭到多數人保留看法，認為傳產股可能錯失AI股主流機會。中鋼／提供
台股漲勢強勁，網友分享布局中鋼與巨大，期望翻倍報酬，卻遭到多數人保留看法，認為傳產股可能錯失AI股主流機會。中鋼／提供

台股持續走強之際，有網友在PTT分享投資策略，表示在大盤「漲翻天」情況下，難以找到尚未起漲的標的，因而選擇布局仍處低檔的中鋼（2002）與巨大（9921），並設定中鋼40元、巨大140元作為出場目標，期望達成翻倍報酬，引發市場熱議。

原PO指出，中鋼屬於景氣循環股，若全球景氣回溫、基建需求增加，有望帶動毛利與獲利回升；而巨大則需等待庫存消化後訂單回流，認為自行車產業長期需求仍具支撐，因此看好兩者後市表現。

不過，多數網友對此策略抱持保留甚至悲觀看法，直言在AI與電子股主導行情下，選擇傳統產業恐錯失主流機會，「大盤漲翻天，還在看傳產」、「隨便買AI股都賺更多」。也有人質疑，若個股長期未漲，可能反映基本面問題，而非單純低估。

其中，中鋼成為討論焦點，不少人認為其受政策與官股影響，獲利常需「讓利」，股價難以大幅成長，「有30就偷笑，40根本做夢」，甚至直言需等待多年景氣循環才有機會反轉。另有網友指出，鋼鐵產業景氣循環周期長，若押注需有長期資金耐心。

至於巨大部分，網友普遍看法更為保守，認為自行車產業面臨需求轉弱與中國競爭壓力，「訂單衰退是長期趨勢」、「市場已被低價競品瓜分」，甚至有業內人士直言產業現況「猶如地獄」，顯示復甦不確定性仍高。

整體而言，市場對該投資策略呈現高度分歧。少數人認同低檔布局邏輯，但多數網友認為，在資金集中於電子與成長股環境下，逆勢押注傳產股風險偏高，投資人若採此策略，需具備長期持有與承受波動的心理準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中鋼 巨大 台股

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