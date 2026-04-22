記憶體族群突強彈！他質疑「基本面未改善」網直指僅是資金輪動

台股記憶體族群近日出現全面反彈走勢，引發市場關注。有網友在PTT發文指出，前一日才見法人賣壓、族群回落，隔日卻集體上漲，質疑基本面未明顯改善下，漲勢背後原因為何，認為「唯一就是資金輪動」，市場正在尋找下一個主流題材。

原PO提到，包括技術壁壘、缺貨狀況及產品重建流程等基本面因素並未出現重大變化，但股價仍出現明顯波動，顯示市場可能並非單純由基本面驅動，而是資金配置轉移所致。

對此，多數網友也傾向認同「資金輪動說」，直言「台股漲不一定需要理由」、「就是漲多族群休息，換跌深的補漲」。另有觀點認為，此波上漲僅屬跌深反彈，甚至是提供套牢投資人出場的「人道走廊」，提醒投資人謹慎應對。

不過，也有部分投資人持較樂觀看法，指出記憶體產業仍具實質需求與業績支撐，加上先前不少散戶停損離場、籌碼相對乾淨，反而有利後續上攻。此外，有人提及韓國市場同步走強、或產業消息面（如法說會、供應鏈變化）也可能帶動短線行情。

整體而言，市場對記憶體族群後市看法分歧。一派認為僅是短線反彈甚至最後一波行情，另一派則視為資金回流與籌碼整理後的再起機會。投資人多建議，短線應觀察是否延續漲勢，避免在高波動環境中追高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。