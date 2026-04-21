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台股改「1股1單位」卡關！券商齊反對…鄉民兩派戰翻：改完變一堆台新怎辦？

聯合新聞網／ 綜合報導
針對台股擬將交易單位改為1股，金管會評估需逾2年且遭券商以系統成本等理由反對，引發網友砲轟券商不願升級系統，但也有另一派認為現行零股機制已足夠。(歐新社)
針對台股擬將交易單位改為1股，金管會評估需逾2年且遭券商以系統成本等理由反對，引發網友砲轟券商不願升級系統，但也有另一派認為現行零股機制已足夠。(歐新社)

台股是否要從現行「每張1000股」交易制度，改成以「每股」為單位，近期再度引發討論。不過根據報導，金管會已完成初步評估，認為若要推動制度修改，光是系統調整、宣導配套等準備工作，至少就要兩年以上；再加上券商幾乎一致反對，讓這項提案短期內恐怕難以成形。消息曝光後，也立刻在股板掀起熱議。

報導指出，券商反對的理由主要集中在六大面向，包括錯帳交易筆數恐暴增、資訊系統改版成本高昂、對成交量幫助有限、外資交易量可能受影響，還有權證等衍生性商品報價與造市恐出現混亂。加上目前已有零股交易，券商認為投資人其實已經有「以股為單位」的替代選擇。

另外，證交所也提出兩種優化方向，包括縮短撮合時間，或採逐筆交易改善零股價差問題；至於延長交易時間、交割改為T+1，也仍在評估中...就算政策未來要推進，時程也不會太快。

對於改制方向，不少網友認為台股終究還是應該往更彈性的制度前進，關鍵不是不能改，而是不想花錢改。像是有人直言「一群爛券商，不想花錢只想爽撈」、「聽起來就是不想付出成本修改」、「抽成抽那麼多，要你升級線路就哇哇叫」、「手續費薛爛 然後不撥錢改善系統」。

也有人認為若真的開放，有助提升流動性與交易便利性，「0050未達一張的比例高達60%，單股買一定交易成長好嗎」、「零股制度能幫助台股交易量熱絡，對券商長期下來也是好事呀」、「全零股流動性都會增家」。

不過，也有另一派認為，目前已有零股交易機制，沒有必要為了少數需求就大改整套系統。像是「本來就不用改 改零股統一9:00開盤就好了」、「改零股交易真的沒意義」、「不是有零股了嗎，非得要改的理由是什麼？」、「我比較在意T+2」。

還有人從券商成本與實務風險切入，認為現在交易量本來就大，若再放大系統壓力，可能反而更容易出問題「改完變一堆台新怎麼辦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 台股 券商 台新

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