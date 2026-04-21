台新證券爆20.11億錯帳！認賠4300萬…網不買單：廢話不然客戶賠？

台新證券4月14日爆發委託回報、成交回報系統異常，導致部分投資人誤以為下單未成功，進而重複下單；公司20日正式申報錯帳筆數約9321筆、總金額約20.11億元，並表示反向沖銷後實際損失約4300萬元，將由公司全數承擔，不影響客戶權益。

不過消息一出，股板討論焦點顯然不只停在賠多少，而是直指系統穩定性與後續責任問題。

據報導，台新證指出，4月14日因電子交易中後台帳戶有程式出現問題，顯示交易異常，投資人誤以為成交未成功，才會出現重複下單情況，最終以錯帳方式處理。公司也強調，這批錯帳已依規定辦理反向沖銷，實際損失約4300萬元，且主要來自借券賣出部位，將由台新證全數吸收，不會讓客戶資產減損。只是由於台新證、元富證合併後，4月7日、14日接連傳出交易出包，也讓市場對整併後系統品質更加敏感。

雖然多數留言仍偏負面，但也有部分網友認為，至少公司願意自行吸收損失，沒有把問題推給客戶，算是基本負責。有人直言「你出包你當然要負責講得那麼正義凜然」、「廢話~不然要客戶承擔逆」、「先逃去別家 穩定再說」、「我先蓋牌 開別家先」。

也有人從市場面切入，認為未必真的虧很大，「台股繼續創高 台新賺爛了」、「說實話...台新會賺翻吧？大部分的主流股今天價位都比14日高...」。

不過，更多網友把砲火集中在系統能力與公司治理，質疑台新證根本不是單一事件，而是整體IT與決策出了問題。像是「系統到現在還是沒辦法穩定 很糟糕的IT能力」、「珍惜財富 遠離台新，智障好夥伴」、「狗都不用的證券商」。還有不少人狠酸公司說法與主管態度，「責任來我就扛」、「承擔什麼 啊是修好了沒」、「這也罰太少了吧 願意賠不代表這不嚴重耶」、「罰十萬而已 不就很明顯會有下一次了 根本不痛不癢」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。