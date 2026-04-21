台玻（1802）股價創高該獲利了結？網勸「分批出場」：別執著賣在最高點

台玻（1802）近期股價強勢上攻，最高觸及約76.6元、最新約74.2元，單日上漲4.3元、漲幅約6.15%，並帶量突破前高約73元區間，引發Dcard網友熱議是否應該獲利了結。原PO指出，台玻近來不僅營收年增逾60%，技術面也呈現多頭排列，但同時面臨國際局勢不確定性與處置風險，進退兩難。

從原PO附上的技術線圖來看，台玻股價自4月起明顯走升，均線呈多頭排列，成交量同步放大，顯示資金積極進場。不過也可見股價短線急漲後逼近歷史高點，波動加劇，成為投資人關注是否轉折的重要觀察點。

原PO表示，目前關鍵在於能否站穩70元關卡，若失守恐回檔整理，但若續強則可能延續攻勢。同時也擔憂國際情勢（如美伊衝突）對市場帶來影響，顯示操作心態偏向謹慎觀望。

多數網友則認為，不應過度執著「賣在最高點」，建議順勢操作，有人直言「看不懂趨勢就先不要碰股票」，甚至建議轉向0050等ETF。也有投資人分享實際操作，已部分出清鎖利潤，保留部分持股續看行情。

不過，市場看法明顯分歧。一派樂觀者認為台玻具題材與籌碼優勢，「上看100元」、「破百不是問題」，甚至持續加碼；另一派則警告「全市場都在關注就是風險」，認為主力可能反手出貨，並提及即將進入處置期，歷史上常伴隨回檔。

此外，也有較中性策略建議，如「分批出場」、「先賣7成留3成」，或觀察5日線與前高支撐作為進出依據。整體而言，討論焦點集中在短線漲多是否該落袋，以及題材行情能否延續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。