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謝金河點名AI黑馬股！網友狂喊「死亡名單」：漲多就是利空

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河點名多檔AI受惠股為「黑馬」，引發網友熱議並稱此為「死亡名單」。PTT用戶普遍認為被點名的個股已漲多，存在回檔壓力，並認為此舉為反指標。少數觀點則指出被點名公司基本面強勁，長期具投資價值。圖／謝金河提供
謝金河點名多檔AI受惠股為「黑馬」，引發網友熱議並稱此為「死亡名單」。PTT用戶普遍認為被點名的個股已漲多，存在回檔壓力，並認為此舉為反指標。少數觀點則指出被點名公司基本面強勁，長期具投資價值。圖／謝金河提供

財信傳媒董事長謝金河點名多檔AI受惠股為「黑馬」，認為在AI浪潮帶動下，相關供應鏈出現翻身行情，引發PTT網友熱議。不過討論幾乎一面倒，將此舉視為「反指標」，甚至戲稱為「死亡筆記本」，認為被點名個股恐面臨回檔壓力。

根據媒體報導，謝金河指出AI應用擴散帶動產業結構轉變，從半導體、伺服器到載板與網通全面受惠，並點出包括台光電智邦欣興奇鋐廣達緯穎信驊穎崴等10檔「黑馬股」，加上台積電、聯發科等權值股，共同構成AI產業鏈核心動能。他認為，隨著企業持續投入研發與資本支出，台股長線仍具成長潛力。

然而，PTT網友對此說法反應冷淡，多數留言直言「都漲一大段了還黑馬」，質疑所謂黑馬其實已是高價或強勢股，認為此時點名反而接近行情高點。有網友指出，部分個股股價早已翻倍甚至創高，「現在才講等於馬後炮」。

「反指標」說法也成為討論主軸，不少人提及過去經驗，認為謝金河點名後股價常出現回檔，甚至引用過去白銀等案例，強調「上次被點名就跌」。因此本次名單被戲稱為「一個都別想跑」、「全部下去」，市場情緒偏向保守。

此外，也有投資人將此現象解讀為市場過熱訊號，認為當主流題材與熱門標的被廣泛討論時，往往代表資金已高度集中，短線風險上升。有留言指出，「漲多就是最大利空」，建議留意回檔機會。

不過仍有少數理性觀點認為，謝金河僅是整理產業趨勢與市場現況，並非明牌推薦，投資人不應過度解讀。也有人指出，被點名的多為基本面強勁公司，長期仍具投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 智邦 廣達 信驊 緯穎 穎崴 聯發科 奇鋐 台光電 欣興

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