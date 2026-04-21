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華邦電（2344）回檔只是洗盤？他看好喊加碼：等1時機再迎上漲行情

聯合新聞網／ 綜合報導
華邦電近期回檔引發熱議，網友在PTT表示看好AI需求推動記憶體產業成長，持續加碼買進。儘管一派支持長線看法，另一派則警告市場資金已轉向其他族群，短期缺乏上漲動能。市場信心分歧明顯。圖／華邦電提供
華邦電近期回檔引發熱議，網友在PTT表示看好AI需求推動記憶體產業成長，持續加碼買進。儘管一派支持長線看法，另一派則警告市場資金已轉向其他族群，短期缺乏上漲動能。市場信心分歧明顯。圖／華邦電提供

記憶體類股股價震盪劇烈，一名網友在PTT分享對記憶體產業的看法，認為近期華邦電（2344）回檔只是洗盤，未來在AI需求帶動下仍具成長空間，並表態持續加碼，引發網友熱烈討論。整體留言呈現明顯分歧，一派認同長線需求，一派則警告恐重演航運股高點反轉情境。

原PO指出，全球記憶體需求持續升溫，AI應用擴張將帶動產業成長，加上中國廠商產品品質與台廠仍有差距，短期難以形成實質衝擊，因此看好台灣記憶體三雄後市。他並以航運股為例，認為當前只是「持續洗盤」，待財報公布後有望迎來新一波上漲行情。

不過，多數網友對此持保留甚至反對態度，直言「航運當年也是這樣喊」，認為當利多已廣為人知時，往往代表行情已接近尾聲。有留言指出，目前市場資金已轉向其他族群，如CPO、ABF等題材，記憶體股短線缺乏動能。

此外，不少人質疑原PO對產業的判斷，特別是「中國競爭力不足」的說法。有網友指出，中國記憶體廠產能持續提升，價格競爭才是關鍵，對消費型產品而言「價格決定一切」，未必如原PO所言差距明顯。

另一派則持較中性觀點，認為記憶體產業確實存在長期需求成長，但股價已提前反映預期，短期走勢仍取決於資金流向與市場情緒。有投資人指出，「基本面好不代表股價一定漲」，提醒需區分產業趨勢與股價表現。也有部分網友分享自身操作經驗，有人已停損出場轉進其他標的，也有人仍持續攤平等待反彈，顯示市場對記憶體族群的信心分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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