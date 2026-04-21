聯電能漲到哪？PTT熱議「二弟行情」看法兩極：上看百元、已到高點

聯電（2303）近期股價走強，引發PTT網友熱議後市空間。一名網友以「二弟可以走到哪」為題發文請益，吸引大量留言，不過整體討論分歧明顯，一派看多補漲行情，另一派則認為短線漲幅已大，恐接近高點。

原PO指出，聯電近期股價表現轉強，週線與月線技術面看似轉佳，加上利多消息支撐，但仍受過去高點套牢賣壓影響，走勢「要硬不硬」，因此詢問未來上漲空間。貼文語氣偏向觀望，反映投資人對補漲股的不確定性。

多數網友回應帶有戲謔意味，出現「天下無敵」、「今天就到」等玩笑式留言，但仍有部分投資人給出具體價位預測，例如上看100元、120元，甚至更高目標價，認為聯電屬於補漲族群，在台積電帶動下仍有空間。

然而，也有不少保守觀點認為，短期漲幅過快，「差不多了」、「今天可能就是高點」，並指出盤中曾接近漲停後出現賣壓，顯示主力有出貨跡象。此外，「套牢壓力」也被反覆提及，有網友認為前高投資人解套賣壓沉重，恐限制後續上漲動能。

在基本面討論上，部分留言提及成熟製程競爭壓力，認為中國廠商可能帶來長期壓力；但也有看多者指出，聯電正布局新技術與轉型題材，長線仍具發展空間，甚至建議可作為中長期配置標的。此外，也有網友以市場情緒解讀行情，認為目前屬於「補漲輪動」，在資金流動下聯電有機會延續漲勢；但同時也提醒，若缺乏基本面持續支撐，漲勢可能難以延續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。