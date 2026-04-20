台新證券離譜當機連環爆！網狂酸：一直幫找bug有薪水嗎？

台新證券系統問題持續延燒，繼登入異常、無法下單後，又有網友在PTT股板發文抱怨，指出改用台新證券Woojii下單賣出後，竟發現持股「成本均價變成0」，庫存頁面也持續報錯，甚至無法取消或修改委託單，引發不少股民再度湧入留言區吐槽，直呼根本像在參加全民公測。

原PO表示，因台新PhoneEZ無法登入，只好改用台新證券Woojii下單賣出，但送出委託後卻發現持股成本均價直接變成0，接著查看庫存時也不斷出現錯誤訊息，連委託頁面都無法取消改單。原PO進一步指出，詢問營業員後，對方僅回應「沒有成交，錯誤他會回報」，之後便沒有下文。整起狀況讓使用者無法確認實際持股與交易狀態，也再度加深市場對台新證券系統穩定性的疑慮。

面對這種離譜狀況，不少網友依舊延續先前的反諷風格苦中作樂。有人笑稱「台新守衛 讚啦」、「台新零元購 真大心」、「成本0元就是免費送你啦」、「獲利無限大」、「下禮拜上四萬 台新怕你賺太多 會飄」、「成本零元還不開心 很難伺候耶」、「賺爛」、「當沖變長投」、「台新送你錢~」、「不用成本，買到賺到」。也有人把這次事件解讀為系統又在「守護持股」，認為台新像是強制幫投資人抱股，只是這類說法大多仍帶有濃厚戲謔意味。

更多留言則是直接開酸甚至開罵，對台新證券接連出包感到不耐。有人直言「請假。轉券商」、「趕快換別家啦 別再給機會了」、「笑死 有夠爛」、「一直幫台新debug有薪水嗎？」、「全民公測..」、「珍惜財富 遠離台新」、「這種垃圾券商根本該退出市場」、「台新營業員 : 連我都不敢用 你真是勇敢」、「台新工程師真的是史上最爛 沒能力趕快辭一辭」、「直接換卷商好嘛！那麼爛還繼續用？根本是虐待自己..」。

此外，也有其他網友補充自身災情，包括「正確應該要交割40萬，結果翻倍變80萬。差點被強制偽約交割」，顯示問題已不只停留在單一個案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。