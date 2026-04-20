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台新證券又當機！股民崩潰「想買買不到、想賣賣不掉」 網酸：根本在守護持股

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台新證券又當機！股民崩潰喊「想買買不到、想賣賣不掉」 網酸：根本在守護持股

聯合新聞網／ 綜合報導
台新證券系統再度發生當機異常，導致大量投資人無法看盤與下單，引發PTT股板群起砲轟。記者余承翰／攝影
台新證券系統再度發生當機異常，導致大量投資人無法看盤與下單，引發PTT股板群起砲轟。記者余承翰／攝影

台新證券再度傳出系統異常，引發股民灌爆PTT股板。原PO以「台新證券，又又又爛掉了」為題發文，直指台新證券近期狀況十分不穩，甚至苦笑稱這也可能是在「守護你我的持股」，怕投資人太早賣股，只能被迫 buy and hold。貼文一出，立刻釣出大量同樣受災的用戶回報災情，整串留言幾乎被怒火與嘲諷洗版。

原PO表示，台新證券再度「崩落」，還特地分享使用心得，避免相關討論又被刪文。從留言時間來看，不少用戶在4月20日中午前後陸續遇到登入異常、系統繁忙、無法下單等問題，對於有交易需求的投資人來說衝擊不小，尤其當沖或盤中想調整部位者反應最為激烈。也有網友提到，上週才剛發生狀況，如今又再度出包，質疑台新證券系統穩定性與後續處理能力。

雖然多數人都在抱怨，但也有不少網友苦中作樂，把這次當機事件反過來解讀成「被動抱股」。例如有人笑說「守護您」、「躲崩 謝謝守衛」、「2026最大的風險是抱不住」、「怕你賣飛，真的好暖」、「幫你長期持有是為你好」、「守護你的錢包!」、「不讓你賣」、「怕你太早賣賺不多」、「幫你賺錢 你還不感激他？」、「想賣股票 先過我這」。

更多留言則是直接開罵，認為台新證券已嚴重影響交易權益。有人直言「爛爆了」、「我的也掛了 幹」、「垃圾台新」、「午休想看個股票都不行 爛」、「真的是操尼媽的 要賣賣不掉 想買買不到」、「他媽的超離譜 上禮拜出大事現在又壞掉」、「台新根本沒在怕」、「真的很爛 媽的」、「超垃圾」、「到底要多爛」、「都收盤了 還在掛」。還有不少人把矛頭指向主管機關與裁罰機制，反覆提到「重罰10萬」、「史上最重 重罰十萬」、「重罰10萬結案」、「已經罰10萬了不然你要怎樣」，顯示外界對於處分過輕、嚇阻效果不足的不滿也同步升高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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