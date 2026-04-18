一張台積電放20年！他賣出「報酬高達3257%」 吸200萬網友朝聖

一張股票放20年有多猛？一名網友分享自己長抱台積電股票的驚人戰績，從當年投入6萬多元，如今出場直接翻成200多萬，報酬率突破3000%，讓大批網友看傻。

這名網友在社群平台「Threads」貼出對帳單，可以發現當年他以每股61.2元買進台積電，一張成本約6萬1200元；而在近期選擇出場，以每股2065元賣出，成交金額為206萬5000元，扣除成本後淨賺約199萬6635元，報酬率高達3257.84%，讓他感嘆「今天把放了20週年的台積電出了，紀念一下」。

貼文一出後，吸引大票網友前來朝聖，紛紛表示「果然是一張不賣，奇蹟自來」、「我還真第一次看過損益破3000%的，現在AI正崛起，賣對了」、「那時候甚至還沒有ETF，跟現在長期持有的風險完全不能比，含金量超高」、「你已經贏過太多人了」、「真的值得紀念欸」。

事實上，台積電因日前法說優於預期，讓各大外資券商陸續搶先出具最新報告調升目標價，持續看多台積電後市。本站曾報導，今年來以里昂證券喊出3,030元，為目前市場最高水準，反映半導體產業前景支撐力道仍強，市場多頭氛圍延續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。