快訊

餘額不足也能搭公車 台灣交通卡1制度讓日本人大讚「好貼心」

大甲媽遶境進香今晚起駕 藍綠白政治人物都到場

李貞秀遭民眾黨開除黨籍 陸委會梁文傑嘴角失守：蠻有戲劇性

聽新聞
0:00 / 0:00

提前反映2027行情？台積電未來估值上看2500元…專家：「高含積ETF」定期定額避套牢風險

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依剖析台積電法說會亮點，以本益比推算未來合理股價最高可上看2500元，但也示警投資人切勿盲目追高。中央社
財經主持人詹璇依剖析台積電法說會亮點，以本益比推算未來合理股價最高可上看2500元，但也示警投資人切勿盲目追高。中央社

財經主持人詹璇依在影音中分析，台積電（2330）昨召開法說會，整體表現依舊亮眼，但大致符合市場原先預期。她指出，市場普遍認為台積電每次法說內容都偏正向，因此此次「漂亮成績單」並未帶來太多意外驚喜。

在獲利能力方面，她提到，作為晶圓代工廠，台積電毛利率已達66%以上，顯示獲利能力強勁。同時，第一季每股獲利（EPS）從原先預估的21元，上修至22.08元，優於市場預期。她補充，儘管第一季通常被視為淡季，但也有觀點認為台積電產能長期滿載，淡旺季差異已不明顯。

針對全年展望，她指出，若以全年EPS約90元估算，並以本益比20倍計算，合理股價約為1800元以上；若全年EPS達100元，則2000元可視為合理區間。她認為，目前股價大致仍落在合理範圍內。

進一步展望未來，她表示市場已開始反映2027年成長性，法人預估EPS可能落在125至130元，甚至以150元推算，若以本益比20倍計算，股價可達2500元。不過她提醒，若市場提前反映此預期，相關價格可能已被「price in」（指股價已經反應了市場對某消息的預期或變動）。

投資策略上，她建議投資人避免追高，應在市場出現較大修正或回檔時再進場。同時也可透過高含台積電權重的ETF進行定期定額投資，以分散進場時點風險，長期降低平均成本。

她最後提醒，即使是基本面良好的公司，若買在過高價位，仍可能面臨較長時間的套牢壓力，投資紀律與進場價格仍是關鍵。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 EPS

詹璇依 基金小姐姐

追蹤

延伸閱讀

0050、台積電存一年報酬率近8成！小資族開箱績效：一度虧19％終翻正

聯合再生抱10年仍虧到剩1/3！網勸「把握機會減碼」：果斷離開

憂台股泡沫化⋯他清倉95%改抱現金！網仍看好：AI基本面具支撐

台積電法說報喜ADR跌3% 投顧：展望佳「台股無須恐慌」

相關新聞

台新證券交割出包⋯用戶憂重複扣款！網勸換券商

台新證券近期系統問題頻傳，一名網友在PTT發文指出，自己交易處置股時疑似出現交割金額顯示錯誤，擔心遭重複扣款，引發網友熱烈討論。討論焦點集中在系統穩定性與交割風險，不少用戶直言「已不敢再用」，甚至建議儘速更換券商。

提前反映2027行情？台積電未來估值上看2500元…專家：「高含積ETF」定期定額避套牢風險

台積電法說會表現符合預期，第一季每股獲利上修至22.08元。專家預估，若2027年EPS達150元，股價可達2500元，建議投資人應透過高含台積電權重ETF進行定期定額投資，以降低風險。

憂台股泡沫化⋯他清倉95%改抱現金！網仍看好：AI基本面具支撐

台股頻創高，引發股民憂心「台股泡沫化」。一名網友在Dcard發文表示，從經濟指標與籌碼面觀察，認為台股已有泡沫跡象，甚至已將95%持股出清，改抱現金觀望，引發大量討論。不過多數網友並不認同其判斷，反而認為「泡沫論」在多頭行情中屢見不鮮，甚至成為市場常態。

聯合再生抱10年仍虧到剩1/3！網勸「把握機會減碼」：果斷離開

長抱仍虧該出清？一名網友在Dcard發文表示，母親長期持有聯合再生，歷經10年仍大幅虧損，甚至本金僅剩約三分之一，是否該止損引發熱議。多數網友傾向建議逢反彈出場，並指出該類股票風險高、題材導向明顯，長期持有未必能回本。

槓桿ETFvs質押哪個好？網熱議「風險差異」：遇1狀況恐被斷頭

投資該選槓桿ETF亦或是質押？一名網友在PTT發文詢問，若以100萬元投入，選擇0050正二（槓桿ETF）、台積電質押或0050質押，哪種方式在「數學上」較合理，引發大量討論。不過多數網友認為，這類比較並非單純數學問題，而是牽涉風險結構、波動與市場走勢，難以得出標準答案。

記憶體怕買在最高點？詹璇依破除「低本益比」迷思：2大避雷指標是觀察核心

記憶體市場引發熱議，財經主持人詹璇依指出，雖然本益比偏低，但投資者需警惕低本益比可能是短期獲利的結果。她建議觀察公司獲利持續增長及庫存變化，以避免在高點買入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。