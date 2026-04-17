提前反映2027行情？台積電未來估值上看2500元…專家：「高含積ETF」定期定額避套牢風險

財經主持人詹璇依在影音中分析，台積電（2330）昨召開法說會，整體表現依舊亮眼，但大致符合市場原先預期。她指出，市場普遍認為台積電每次法說內容都偏正向，因此此次「漂亮成績單」並未帶來太多意外驚喜。

在獲利能力方面，她提到，作為晶圓代工廠，台積電毛利率已達66%以上，顯示獲利能力強勁。同時，第一季每股獲利（EPS）從原先預估的21元，上修至22.08元，優於市場預期。她補充，儘管第一季通常被視為淡季，但也有觀點認為台積電產能長期滿載，淡旺季差異已不明顯。

針對全年展望，她指出，若以全年EPS約90元估算，並以本益比20倍計算，合理股價約為1800元以上；若全年EPS達100元，則2000元可視為合理區間。她認為，目前股價大致仍落在合理範圍內。

進一步展望未來，她表示市場已開始反映2027年成長性，法人預估EPS可能落在125至130元，甚至以150元推算，若以本益比20倍計算，股價可達2500元。不過她提醒，若市場提前反映此預期，相關價格可能已被「price in」（指股價已經反應了市場對某消息的預期或變動）。

投資策略上，她建議投資人避免追高，應在市場出現較大修正或回檔時再進場。同時也可透過高含台積電權重的ETF進行定期定額投資，以分散進場時點風險，長期降低平均成本。

她最後提醒，即使是基本面良好的公司，若買在過高價位，仍可能面臨較長時間的套牢壓力，投資紀律與進場價格仍是關鍵。

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