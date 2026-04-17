聯合再生抱10年仍虧到剩1/3！網勸「把握機會減碼」：果斷離開

長抱仍虧該出清？一名網友在Dcard發文表示，母親長期持有聯合再生，歷經10年仍大幅虧損，甚至本金僅剩約三分之一，是否該止損引發熱議。多數網友傾向建議逢反彈出場，並指出該類股票風險高、題材導向明顯，長期持有未必能回本。

原PO表示，母親早年買進聯合再生，期間不僅未停損，還持續加碼攤平，儘管近期出現漲停，但整體仍深度套牢。家人間對是否賣出出現分歧，母親傾向等待「不虧再賣」，原PO則主張應忽略成本盡快出場，因此上網請益。

不少網友直言，這類股票上漲多屬短線反彈，「拉起來就是給你賣的」，建議把握機會減碼甚至全數出清。也有人形容投資如同感情，「遇到不適合的標的應果斷離開」，認為長期抱著虧損部位只會錯失其他機會。

多數留言對聯合再生基本面持保留甚至負面看法，指出其股價高度依賴政策與題材，如綠能或低軌衛星等消息面，波動大且難以預測。也有網友提到，與其執著攤平，不如將資金轉往成長性更高的標的，如台積電或市值型ETF。

此外，也有投資人分享類似經驗，指出長輩常因「不想認賠」而長期持有虧損股票，即使曾短暫回到成本附近仍未出場，最終再次下跌，形成惡性循環。部分網友因此認為，是否賣出不僅是投資問題，更牽涉心理與決策偏誤。

不過，也有少數不同觀點指出，股票本身沒有絕對好壞，關鍵在進場時機與資金配置，若願意承擔風險並長期等待，仍可能有反彈機會。另有留言提醒，若非本人資金，過度干預長輩決策可能引發家庭衝突。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。