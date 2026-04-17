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憂台股泡沫化⋯他清倉95%改抱現金！網仍看好：AI基本面具支撐

聯合新聞網／ 綜合報導
台股創新高引發泡沫擔憂，一名網友清倉95%持股轉抱現金，激起熱烈討論。雖然其觀點偏向保守，但多數網友認為市場仍具AI基本面支撐，並質疑泡沫論的合理性。部分投資人則建議持續投資，避免猜測市場高低點。（本報系資料庫）
台股創新高引發泡沫擔憂，一名網友清倉95%持股轉抱現金，激起熱烈討論。雖然其觀點偏向保守，但多數網友認為市場仍具AI基本面支撐，並質疑泡沫論的合理性。部分投資人則建議持續投資，避免猜測市場高低點。（本報系資料庫）

台股頻創高，引發股民憂心「台股泡沫化」。一名網友在Dcard發文表示，從經濟指標與籌碼面觀察，認為台股已有泡沫跡象，甚至已將95%持股出清，改抱現金觀望，引發大量討論。不過多數網友並不認同其判斷，反而認為「泡沫論」在多頭行情中屢見不鮮，甚至成為市場常態。

原PO指出，近期盤勢讓他聯想到去年4月回檔前的情況，對市場感到不安，因此選擇在創新高後大幅減碼，轉為觀望，並詢問是否有其他投資人同樣持現金等待進場時機。整體觀點偏向保守，強調風險控管與避險心態。

然而，多數網友對此說法持反對意見，直言「每年都有人喊泡沫」，甚至指出過去在2萬點、3萬點時也有類似言論，但市場仍持續上漲。也有人認為，目前正處AI產業成長初期，基本面仍具支撐，「喊泡沫只是因為沒跟上漲勢」。

此外，不少留言質疑原PO判斷依據，認為僅憑「感覺」或短期回檔便推論泡沫過於武斷。有網友指出，去年4月曾出現約30%回檔，但與全面泡沫破裂仍有差距，提醒應區分修正與崩盤的不同。

另一方面，也有部分網友採取較中性觀點，認為市場何時反轉難以預測，「悲觀者可能正確，但樂觀者賺錢」，因此與其猜測高低點，不如持續投資或做好資產配置。有投資人分享自身經驗，指出長期持有與持續投入才是累積資產的關鍵。

仍有少數支持原PO的聲音，認為市場確實存在過熱風險，或選擇部分減碼以平衡風險；另有討論延伸至房市與地緣政治，認為真正風險可能來自外部事件，而非單一市場估值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 泡沫化

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