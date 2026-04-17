台新證券交割出包⋯用戶憂重複扣款！網勸換券商

台新證券近期系統問題頻傳，一名網友在PTT發文指出，自己交易處置股時疑似出現交割金額顯示錯誤，擔心遭重複扣款，引發網友熱烈討論。討論焦點集中在系統穩定性與交割風險，不少用戶直言「已不敢再用」，甚至建議儘速更換券商。

原PO表示，自己於T+0買進100萬元股票，其中90萬元為需預繳的處置股，當日已先行扣款，理論上T+2僅需再交割剩餘10萬元。然而系統卻顯示T+2仍需扣款100萬元，與實際狀況不符，讓他擔心可能出現重複扣款甚至違約交割風險，目前已向營業員反映但仍在確認中。

除了交割問題，原PO也指出近期使用體驗不佳，包括開盤下單顯示「委託處理中」、成交回報延遲等情況，顯示系統穩定性疑慮。該案例也讓不少投資人開始重新檢視券商風險。

多數網友對此反應負面，直言「合併後問題變多」、「快換券商」，甚至有用戶分享自身經驗，指出處置股款項可能被先「圈存」再於T+2重新扣款，流程混亂容易造成誤判。也有人提醒，在系統未穩定前應預留更多資金，以避免因顯示錯誤導致違約交割。

此外，有網友表示自己曾遇到更嚴重狀況，包括無法正常下單、成交後一次跳出多筆交易，甚至被追繳款項，顯示問題並非個案。也有留言指出，連營業員都無法即時確認狀況，增加用戶不安。

不過，仍有少數較理性看法認為，交割涉及銀行與券商多方確認，實際重複扣款機率不高，可能僅為系統顯示問題。但整體討論氛圍仍偏向保守，多數投資人認為在系統穩定前應降低使用風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。