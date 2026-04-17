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投資需要高深數學？他虧損後學BS模型 網卻指非必要「關鍵是這2點」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友因選擇權虧損，探討是否投資需高深數學，引發討論。多數網友認為，心理素質與策略執行更重要，而非複雜的數學理論，強調市場變數無法完全用模型預測。圖／本報資料照片
一名網友因選擇權虧損，探討是否投資需高深數學，引發討論。多數網友認為，心理素質與策略執行更重要，而非複雜的數學理論，強調市場變數無法完全用模型預測。圖／本報資料照片

投資是一門學問，一名網友在PTT發文分享，因選擇權虧損開始鑽研Black-Scholes（BS）模型，甚至考慮進一步學習隨機微積分與測度論，並詢問「投資真的需要用到這麼多數學嗎？」引發熱烈討論。多數網友認為，對一般投資人而言，高深數學並非必要，反而心理素質與策略執行更為關鍵。

原PO表示，自己已閱讀相關教材並理解BS模型基本推導，但對於風險中立、伊藤引理等概念仍感困難，甚至被建議需進一步學習高等數學，讓他質疑投資是否真的需要如此複雜的理論基礎，進而發文請益。

對此，不少網友直言「投資不需要那麼多數學」，甚至戲稱「會加減乘除就夠了」，認為市場變數過多，無法完全用模型預測。有留言指出，「投資需要的是心理學」，強調面對波動時的情緒控制，比理論推導更實用；也有人認為，股市最終仍受政策、事件與人性影響，數學模型難以涵蓋。

另有部分較專業回應指出，BS模型核心在於「風險對沖」概念，理解基本原理即可，未必需要深入高等數學；並建議若非從事量化交易或金融工程工作，無須過度鑽研隨機微積分。也有人補充，量化基金確實仰賴數學與模型，但屬於高度專業領域，與一般投資操作不同。

此外，許多網友以案例反駁數學萬能論，例如提及牛頓曾在投資市場失利，或指出市場常因政治人物發言而劇烈波動，顯示理論難以完全應對現實。也有觀點認為，投資成敗更取決於紀律與資金管理，而非計算能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 投資人

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