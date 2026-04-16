記憶體怕買在最高點？詹璇依破除「低本益比」迷思：2大避雷指標是觀察核心

財經主持人詹璇依在影音內容中指出，近期市場高度關注記憶體族群，許多投資人都在問，這一波記憶體行情，也就是過去被視為景氣循環股的循環，是否會和以往不同。

她表示，過去市場常形容這類景氣循環股是「三年不開張，開張吃三年」，但這一次情況可能不太一樣，甚至有機會不只是「開張吃三年」，因為整體產業結構看起來與過去已有明顯差異。

詹璇依分析，以前記憶體產品屬於「有需要才用」，但現在不只是有需要，而是必須大量使用，像是HBM、SSD這類記憶體之所以重要，主要就是因為AI發展持續推進，無論是數據中心還是算力需求，都高度仰賴這些儲存關鍵技術。

她進一步指出，AI產業可以簡化為三個重要環節，也就是

1.算得出來 2.記得下來 3.傳得出去

這可視為AI的三部曲

其中，在「記得下來」這件事上，記憶體就扮演非常關鍵的角色；也因此，市場開始認為記憶體族群現在可能是一個機會。

不過，她也提醒，是否真的是機會，仍要進一步觀察。雖然本益比看起來偏低，但投資人要分辨，這樣的低本益比究竟是真的便宜，還是只是因為短時間內獲利快速拉升，才讓本益比暫時看起來偏低。

至於後續該如何觀察記憶體族群，詹璇依認為有兩個重點。

第一，要仔細看公司是否持續賺錢，而且獲利必須一季比一季高，這才是真正的關鍵，不能只看本益比偏低 第二，則是要看庫存變化；如果公司獲利成長開始停滯，但庫存卻持續增加，就可能出現市場原本擔心的情況

她說明，當產業出現工序不平衡、供給大幅增加，但需求沒有同步跟上的時候，報價就可能開始下跌。一旦情況演變至此，投資人若在高點進場，恐怕就有可能成為買在最高點，甚至最後一個下車的人。

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