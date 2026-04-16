快訊

MLB／「大谷條款」誕生後第一次 大谷翔平近5年來首次「只投不打」

台積電開平翻黑鈍化漲勢！台股衝關37,000卡卡 台達電、聯電接棒領攻

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體怕買在最高點？詹璇依破除「低本益比」迷思：2大避雷指標是觀察核心

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依分析AI需求帶動記憶體族群擺脫傳統景氣循環，但提醒投資人別陷入低本益比陷阱，進場前應密切觀察獲利成長與庫存變化以免高點套牢。記者許正宏／攝影
詹璇依分析AI需求帶動記憶體族群擺脫傳統景氣循環，但提醒投資人別陷入低本益比陷阱，進場前應密切觀察獲利成長與庫存變化以免高點套牢。記者許正宏／攝影

財經主持人詹璇依在影音內容中指出，近期市場高度關注記憶體族群，許多投資人都在問，這一波記憶體行情，也就是過去被視為景氣循環股的循環，是否會和以往不同。

她表示，過去市場常形容這類景氣循環股是「三年不開張，開張吃三年」，但這一次情況可能不太一樣，甚至有機會不只是「開張吃三年」，因為整體產業結構看起來與過去已有明顯差異。

詹璇依分析，以前記憶體產品屬於「有需要才用」，但現在不只是有需要，而是必須大量使用，像是HBM、SSD這類記憶體之所以重要，主要就是因為AI發展持續推進，無論是數據中心還是算力需求，都高度仰賴這些儲存關鍵技術。

她進一步指出，AI產業可以簡化為三個重要環節，也就是

1.算得出來

2.記得下來

3.傳得出去

這可視為AI的三部曲

其中，在「記得下來」這件事上，記憶體就扮演非常關鍵的角色；也因此，市場開始認為記憶體族群現在可能是一個機會。

不過，她也提醒，是否真的是機會，仍要進一步觀察。雖然本益比看起來偏低，但投資人要分辨，這樣的低本益比究竟是真的便宜，還是只是因為短時間內獲利快速拉升，才讓本益比暫時看起來偏低

至於後續該如何觀察記憶體族群，詹璇依認為有兩個重點。

第一，要仔細看公司是否持續賺錢，而且獲利必須一季比一季高，這才是真正的關鍵，不能只看本益比偏低

第二，則是要看庫存變化；如果公司獲利成長開始停滯，但庫存卻持續增加，就可能出現市場原本擔心的情況

她說明，當產業出現工序不平衡、供給大幅增加，但需求沒有同步跟上的時候，報價就可能開始下跌。一旦情況演變至此，投資人若在高點進場，恐怕就有可能成為買在最高點，甚至最後一個下車的人。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

記憶體

詹璇依 基金小姐姐

追蹤

延伸閱讀

00878股價超車00919…高配息不等於必賺破除迷思？專家：還原配息00919仍贏1元

00940重返發行價掀解套潮？網勸「早點脫手」：改買0050更好賺

他想在高點停利0050轉買00713！其他人不看好：漲幅抵好幾年配息

美股被川普搞得烏煙瘴氣⋯他勸回來買台股！網酸：看來準備漲了

相關新聞

記憶體怕買在最高點？詹璇依破除「低本益比」迷思：2大避雷指標是觀察核心

記憶體市場引發熱議，財經主持人詹璇依指出，雖然本益比偏低，但投資者需警惕低本益比可能是短期獲利的結果。她建議觀察公司獲利持續增長及庫存變化，以避免在高點買入。

美股被川普搞得烏煙瘴氣⋯他勸回來買台股！網酸：看來準備漲了

美國總統川普政策變化不斷，股市走勢也隨之每日震盪不停。一名網友在PTT發文稱「美股被搞得烏煙瘴氣」，認為不如回到台股投資，引發熱烈討論。不過多數網友並未認同該觀點，反而將此類言論視為反指標，直言「這種文一出來，美股就要漲了」，討論焦點轉向兩地市場差異與投資人心態。

3月營收大爆發 台股迎史上最旺第1季！廣達、緯創…成長強勁、本益比仍低的10檔出列

第一季上市櫃公司營收，再度繳出亮眼成績，有基本面撐腰，是相對國際股市抗跌的主因。不妨從績優股中挑選營收成長且本益比仍低的個股，作為布局參考。

港媒稱台灣經濟太好！謝金河讚還公道 遭網酸「行情準備反轉」

港媒評論指「台灣經濟太好影響香港家庭」，引發PTT股板熱烈討論。有網友轉貼新聞並評論「台灣經濟好到跟香港搶外勞」，但多數網友焦點並未放在經濟數據本身，而是質疑說法真實性與合理性，甚至將矛頭指向財信傳媒董事長謝金河，批評其過度樂觀或「帶風向」，討論氛圍呈現兩極。

川普親口喊「美伊戰爭結束了」！股板嗨：空蛙文明結束、美國贏麻了

川普宣稱美伊戰爭「結束了」，但強調不能讓伊朗感覺佔上風。消息立刻引發股市熱議，多方解讀為風險解除，另一方面也有人質疑該言論的真實性，認為局勢並未真正鬆動。

台新證券爆大包！買進股票自動回溯全消失…網炸鍋：美國早被告死

台新證券發生系統異常，昨日買進的股票整批消失，引發投資人恐慌。用戶反映出現回朔情形，部分股票消失但交割款仍在，交易混亂。雖有少數用戶回報庫存恢復正常，整體狀況仍不穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。