槓桿ETFvs質押哪個好？網熱議「風險差異」：遇1狀況恐被斷頭

投資該選槓桿ETF亦或是質押？一名網友在PTT發文詢問，若以100萬元投入，選擇0050正二（槓桿ETF）、台積電質押或0050質押，哪種方式在「數學上」較合理，引發大量討論。不過多數網友認為，這類比較並非單純數學問題，而是牽涉風險結構、波動與市場走勢，難以得出標準答案。

原PO指出，正二與質押本質皆為「開槓桿」，且認為投資來源多與台積電（2330）相關，因此希望透過歷史漲幅推估三種策略的獲利差異。然而不少網友立即反駁，強調個股、指數與槓桿ETF本質不同，「不是同一個東西」，不能簡化為單一數學比較。

在討論中，部分網友指出，正二具備每日再平衡機制，會產生「波動耗損」，在震盪或下跌行情中可能侵蝕報酬；相對而言，質押屬於借貸槓桿，需支付利息且面臨維持率與斷頭風險，兩者風險來源不同。也有人提到，若市場走勢與過去相似，正二在多頭行情中可能取得較高報酬，但若遇到劇烈回檔，虧損也會被放大。

多數網友進一步指出，槓桿操作核心不在於報酬最大化，而是風險控管。有意見認為，質押最大風險在於「被強制平倉」，一旦市場急跌可能遭斷頭；而正二雖無維持率問題，但在極端行情下淨值可能大幅縮水，甚至出現長期難以回本的情況。

此外，也有網友提出更激進的替代方案，如台指期貨或更高槓桿工具，認為若單純追求報酬，市場上仍有更高風險選項。不過同時也有人提醒，「股市不是數學題」，未來走勢無法預測，任何回測結果都存在限制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。