快訊

剴剴虐死案「女社工判刑2年」 郁方：不管判幾年都是輕判

高冷牧羊犬齜牙咧嘴不准奶貓接近 下秒「看到貓媽媽走出來」瞬間縮了

MLB／大谷翔平6局10K失1分 連33局無自責分寫日投紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

槓桿ETFvs質押哪個好？網熱議「風險差異」：遇1狀況恐被斷頭

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議槓桿ETF和質押投資的風險差異，指出正二的波動耗損和質押的斷頭風險不容忽視。多數人認為，不應簡單比較，風險控管才是投資的關鍵。 中央通訊社
網友熱議槓桿ETF和質押投資的風險差異，指出正二的波動耗損和質押的斷頭風險不容忽視。多數人認為，不應簡單比較，風險控管才是投資的關鍵。 中央通訊社

投資該選槓桿ETF亦或是質押？一名網友在PTT發文詢問，若以100萬元投入，選擇0050正二（槓桿ETF）、台積電質押或0050質押，哪種方式在「數學上」較合理，引發大量討論。不過多數網友認為，這類比較並非單純數學問題，而是牽涉風險結構、波動與市場走勢，難以得出標準答案。

原PO指出，正二與質押本質皆為「開槓桿」，且認為投資來源多與台積電（2330）相關，因此希望透過歷史漲幅推估三種策略的獲利差異。然而不少網友立即反駁，強調個股、指數與槓桿ETF本質不同，「不是同一個東西」，不能簡化為單一數學比較。

在討論中，部分網友指出，正二具備每日再平衡機制，會產生「波動耗損」，在震盪或下跌行情中可能侵蝕報酬；相對而言，質押屬於借貸槓桿，需支付利息且面臨維持率與斷頭風險，兩者風險來源不同。也有人提到，若市場走勢與過去相似，正二在多頭行情中可能取得較高報酬，但若遇到劇烈回檔，虧損也會被放大。

多數網友進一步指出，槓桿操作核心不在於報酬最大化，而是風險控管。有意見認為，質押最大風險在於「被強制平倉」，一旦市場急跌可能遭斷頭；而正二雖無維持率問題，但在極端行情下淨值可能大幅縮水，甚至出現長期難以回本的情況。

此外，也有網友提出更激進的替代方案，如台指期貨或更高槓桿工具，認為若單純追求報酬，市場上仍有更高風險選項。不過同時也有人提醒，「股市不是數學題」，未來走勢無法預測，任何回測結果都存在限制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 質押 槓桿ETF

延伸閱讀

台股飆破3萬7！存股哥8張0050爽賺55％揭：「高息＋市值＋質押」超強二刀流戰法

高股息只能防禦？00984A八個月漲近29% 棒棒：加上0056一起存領息也賺價差

009816空降定期定額熱區...刷新00929紀錄！00981A月增4成、0050百萬大關無人能敵

00981A神鬼績效近一個月報酬是0050的兩倍！網獻愛經理人喊：瑤姐我的神

相關新聞

槓桿ETFvs質押哪個好？網熱議「風險差異」：遇1狀況恐被斷頭

投資該選槓桿ETF亦或是質押？一名網友在PTT發文詢問，若以100萬元投入，選擇0050正二（槓桿ETF）、台積電質押或0050質押，哪種方式在「數學上」較合理，引發大量討論。不過多數網友認為，這類比較並非單純數學問題，而是牽涉風險結構、波動與市場走勢，難以得出標準答案。

記憶體怕買在最高點？詹璇依破除「低本益比」迷思：2大避雷指標是觀察核心

記憶體市場引發熱議，財經主持人詹璇依指出，雖然本益比偏低，但投資者需警惕低本益比可能是短期獲利的結果。她建議觀察公司獲利持續增長及庫存變化，以避免在高點買入。

美股被川普搞得烏煙瘴氣⋯他勸回來買台股！網酸：看來準備漲了

美國總統川普政策變化不斷，股市走勢也隨之每日震盪不停。一名網友在PTT發文稱「美股被搞得烏煙瘴氣」，認為不如回到台股投資，引發熱烈討論。不過多數網友並未認同該觀點，反而將此類言論視為反指標，直言「這種文一出來，美股就要漲了」，討論焦點轉向兩地市場差異與投資人心態。

3月營收大爆發 台股迎史上最旺第1季！廣達、緯創…成長強勁、本益比仍低的10檔出列

第一季上市櫃公司營收，再度繳出亮眼成績，有基本面撐腰，是相對國際股市抗跌的主因。不妨從績優股中挑選營收成長且本益比仍低的個股，作為布局參考。

港媒稱台灣經濟太好！謝金河讚還公道 遭網酸「行情準備反轉」

港媒評論指「台灣經濟太好影響香港家庭」，引發PTT股板熱烈討論。有網友轉貼新聞並評論「台灣經濟好到跟香港搶外勞」，但多數網友焦點並未放在經濟數據本身，而是質疑說法真實性與合理性，甚至將矛頭指向財信傳媒董事長謝金河，批評其過度樂觀或「帶風向」，討論氛圍呈現兩極。

川普親口喊「美伊戰爭結束了」！股板嗨：空蛙文明結束、美國贏麻了

川普宣稱美伊戰爭「結束了」，但強調不能讓伊朗感覺佔上風。消息立刻引發股市熱議，多方解讀為風險解除，另一方面也有人質疑該言論的真實性，認為局勢並未真正鬆動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。