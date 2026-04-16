美股被川普搞得烏煙瘴氣⋯他勸回來買台股！網酸：看來準備漲了

美國總統川普政策變化不斷，股市走勢也隨之每日震盪不停。一名網友在PTT發文稱「美股被搞得烏煙瘴氣」，認為不如回到台股投資，引發熱烈討論。不過多數網友並未認同該觀點，反而將此類言論視為反指標，直言「這種文一出來，美股就要漲了」，討論焦點轉向兩地市場差異與投資人心態。

原PO在文中指出，美股受到川普政策影響，市場混亂，相較之下台股資訊透明、分析資源豐富，甚至形容為「清流」。他也提到台股有網紅與專業經理人分享操作觀點，對散戶較為友善，反觀美股則充斥法人操作與「割韭菜」行為，因此詢問是否應回流台股「踏實賺錢」。

然而，網友普遍對此說法抱持懷疑甚至反諷態度。有留言直言「反串嗎」、「故意發文不算」，認為原PO論點過於片面。也有人指出，市場上早有類似「台股優於美股」或反向說法，隨行情輪動而改變，顯示投資人情緒易受短期表現影響。

多數留言更將焦點放在投資策略，而非單一市場選擇。有網友表示「兩邊都放就好」，認為分散投資才是長期穩健作法；也有人指出美股資金體量龐大、流動性高，仍具吸引力，甚至直言「玩過美股就回不去了」。另有觀點認為，美股近期表現已回穩甚至轉強，「低接的人準備賺了」。

此外，「反指標文化」成為討論亮點，不少網友戲稱該貼文為市場訊號，「看到這標題就知道要噴了」，甚至認為此類情緒性發文往往出現在行情轉折點。也有人回顧過去市場氛圍，指出兩年前主流看法正好相反，顯示投資風向隨時間不斷變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。